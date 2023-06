Le 4 cylindres le plus puissant de BMW dans son plus petit VUS

Renouvelé l’an dernier, le BMW X1 a droit à un ajout de taille pour l’année-modèle 2024. Avec le nouveau modèle X1 M35i xDrive au sommet de la gamme, le constructeur allemand propose son moteur à quatre cylindres le plus puissant qu'il n'ait jamais produit.

Développant 312 chevaux et un couple de 295 lb-pi, celui-ci représente un gain de 71 chevaux par rapport au moteur du X1 xDrive28i d’entrée de gamme (le couple est identique).

Combiné à une boîte à double embrayage Steptronic à sept rapports et le rouage intégral xDrive, l'ensemble autorise un 0 à 100 km/h en seulement 5,4 secondes. Une fonction appelée M Sport Boost fait exactement ce que son nom dit : en tirant la palette de gauche du volant sport pendant au moins une seconde, tous les systèmes de la motorisation et du châssis passent au réglage le plus sportif.

Photo: BMW

Le véhicule profite en outre d’une suspension M adaptative et de roues M de 19 pouces au fini Gris minuit. En option, des roues légères de 20 pouces chaussées de pneus de performance sont disponibles.

Côté design, le X1 M35i xDrive possède des éléments normalement réservés aux modèles de la division M de BMW. Ça inclut deux paires de sorties d’échappement de 80 mm et des sièges sport M avec emblèmes M illuminés en option. Soulignons les larges prises d’air à l’avant, les jupes proéminentes au bas des flancs et l’aileron distinctif au sommet du hayon arrière.

Photo: BMW

À bord, attendez-vous à retrouver également un décor inspiré des modèles M, notamment les coutures et les insertions mais aussi l’affichage de l’interface numérique incurvée. Le système d’infodivertissement évolue encore, devenant iDrive 9 – une première chez BMW. L’écran d’accueil est nouveau et la structure des menus améliorée. Une colonne d’icônes reste toujours visible à la gauche pour accéder rapidement aux principales fonctions.

Et puisqu’on parle de BMW, plusieurs ensembles et finitions s’offrent aux acheteurs qui désirent personnaliser davantage le véhicule, comme le M Sport Pro.

Photo: BMW

Produit en Allemagne et non en Caroline du Sud comme la plupart des autres VUS de BMW, le X1 M35i xDrive 2024 sera en vente au Canada à compter du mois d’octobre. Son prix débute à 57 500 $, soit environ 12 000 $ de plus que le X1 de base. Il rivalisera directement avec le Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC.

