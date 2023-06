Combien coûte… le Ford Escape 2023?

Renouvelé pour 2023, le Ford Escape a reçu une mise à jour esthétique importante et possède une gamme nouvelle. Il partage les mêmes bases que le Bronco Sport, mais il se distingue par sa vocation plus urbaine et sportive.

L’Escape se décline en variantes Active, ST-Line, ST-Line Select, Platinum, ST-Line Elite et hybride enfichable. « Il faut savoir que pour 2023, il n’y a qu’une seule version hybride rechargeable tout équipée. Elle se situe au sommet de la gamme [en étant] la plus chère », précise le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Photo: Antoine Joubert

Construction solide

« Prendre place à bord du Ford Escape, c’est redécouvrir un véhicule dont la qualité de construction est quand même très impressionnante, se réjouit Antoine. C’est bien insonorisé, ça roule bien, c’est doux, c’est solidement fabriqué — [de sorte] que ça augure bien pour le long terme. »

Photo: Antoine Joubert

Les variantes de base sont animées par un trois cylindres 1,5 litre turbocompressé. « Ce n’est pas un moteur très impressionnant parce qu’en vérité, l’objectif d’avoir un tricylindres, c’est souvent pour économiser à la pompe. [Malheureusement], ça ne fonctionne pas ». Avec 250 chevaux, le 2,0 litres turbo est plus puissant , mais il consomme un peu plus. Toutefois, il peut remorquer jusqu’à 3 500 lb.

Deux hybrides

Au milieu de la gamme, le consommateur peut également choisir un hybride qui emploie un quatre cylindres 2,5 litres atmosphérique et un moteur électrique. La consommation de carburant baisse à 6,0 L/100 km. « C’est une mécanique qui offre une puissance considérable, un rendement intéressant, tout en étant frugale ».

L’hybride rechargeable exploite le même moteur, mais cette fois-ci, la taille de la batterie grimpe à 14,4 kWh. La cavalerie s’élève à 221 chevaux. « Ce n’est pas une bombe de puissance, mais les accélérations sont franches. Mais le point décevant — pour moi — c’est le fait qu’on ait uniquement un modèle à roues avant motrices ».

Photo: Antoine Joubert

Lorsque la batterie est pleine, l’autonomie en mode 100% électrique monte à 60 km. En revanche, Antoine a des doutes concernant ce chiffre. « Je vous avoue que dans les meilleures conditions, je n’ai pu faire mieux que 52-53 km. Alors, est-ce que le 60 km serait optimiste? Difficile à dire », conclut-il.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Ford Escape 2023… et dévoile sa gamme de prix!