Le Guide de l’auto met à l’essai l’Acura Integra sur circuit

Cette semaine à l’émission du Guide de l’auto, nos animateurs Antoine Joubert et Gabriel Gélinas mettent à l’essai l’Acura Integra sur la piste de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci.

Après plusieurs années d’absence, la mythique sportive revient sur le marché en format cinq portes à hayon. Une version Type S de 320 chevaux et 310 lb-pi sera en vente à compter de juin.

Mécanique connue

L’Integra partage le moteur quatre cylindres 1,5 litre turbo de la Honda Civic Si. Il développe 200 chevaux et un couple de 192 lb-pi. Sur le plan structurel, l’Acura reprend la plateforme de la Civic à hayon.

Photo: Dominic Boucher

« C’est une voiture qui effectue le 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. Elle est aussi relativement légère, et ça, c’est une belle surprise [puisqu’elle] ne pèse que 1 399 kg », souligne Gabriel. « C’est une bagnole qui est agile et maniable, même en milieu urbain. C’est une auto avec laquelle on peut éprouver énormément de plaisir », poursuit Antoine.

Boite manuelle précise

« Ici, on a le modèle Elite A-Spec, donc celui qui est équipé de la boîte manuelle à six vitesses, qui convient parfaitement à la vocation sportive de ce modèle. C’est une transmission absolument fabuleuse », se réjouit Gabriel.

Photo: Dominic Boucher

Malheureusement, la manuelle est uniquement disponible sur le modèle le plus huppé. Les autres versions sont plutôt dotées d’une CVT. Par ailleurs, cette Integra est dotée d’une suspension adaptative et d’un différentiel à glissement limité. Sinon, Antoine note l’excellente position de conduite et la bonne insonorisation de l’habitacle.

Pour connaître toutes les impressions de nos experts, voyez la capsule vidéo au haut de cet article. Ne manquez pas l’émission du Guide de l’auto qui a lieu tous les samedis à 11 h 30 sur les ondes de TVA!