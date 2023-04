Acura Integra Type S 2024 : voici enfin celle que l’on attendait

Acura a dévoilé sa nouvelle Integra Type S 2024 de haute performance et nous apprend du même coup qu’elle sera en vente au Canada en juin.

Cette version plus racée et beaucoup plus explosive de la compacte à hayon emprunte son moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2 litres à la Honda Civic Type R, sauf qu’elle ajoute cinq chevaux pour un total de 320 à 6 500 tr/min. C’est une hausse de 120 chevaux par rapport au moteur de 1,5 litre des autres Integra. Le couple, lui, s’élève à 310 lb-pi entre 2 600 et 4 000 tr/min.

À cela s’ajoutent une boîte manuelle à six rapports rapprochés et un différentiel à glissement limité pour faire bon usage de la puissance qui, encore une fois, est acheminée uniquement au train avant. Le rouage intégral SH-AWD d’Acura n’est pas disponible. La compagnie ne fournit aucun temps d’accélération, mais attendez-vous à 5,7 secondes environ pour passer de 0 à 100 km/h.

Photo: Acura

« La toute nouvelle Integra 2023 est la voiture nord-américaine de l'année et la nouvelle Type S 2024 vient avec davantage d'améliorations, ce qui rend l'expérience de conduite encore plus exaltante sans toutefois compromettre le confort et le raffinement », a déclaré James Marchand, vice-président adjoint d'Acura Canada.

Il fait notamment référence au système d'amortissement variable axé sur la performance, aux freins avant Brembo à quatre pistons et disques de 350 mm, aux roues légères de 19 pouces chaussées de pneus Michelin Pilot Sport 4S et bien entendu à la triple sortie d'échappement centrale. Cette dernière comprend une soupape active qui ajuste le son en fonction du mode de conduite choisi.

Photo: Acura

Sur le plan dynamique, l'Integra Type S est avantagée par ses voies plus larges que celles de l'Integra régulière (+88,9 mm à l'avant et +48,2 mm à l'arrière), mais surtout par sa suspension avant à deux axes qui aide à réduire considérablement l'effet de couple, sans oublier sa barre stabilisatrice avant plus épaisse.

Côté design, on reconnaît facilement l’Integra Type S par ses ailes plus musclées qui élargissent la carrosserie de 71 mm et par ses nouvelles prises d’air à l’avant, dont celle sur le capot, qui améliore de 170% le débit d'air pour refroidir le moteur. Soulignons également l’aileron et le diffuseur arrière exclusifs à ce modèle, tout comme la peinture œil-de-tigre nacré (blanc).

Photo: Acura

En option, il est possible de lui greffer un aileron et des coques de rétroviseurs en fibre de carbone, un emblème Acura noir avant éclairé, des jantes au fini cuivre métallisé et même un pommeau de levier de vitesses en titane inspiré de l'ancienne Integra Type R. Une belle attention de la part d’Acura!

Finalement, on se doit de mentionner que l'habitacle de l'Integra Type S possède des sièges sport avec empiècements perforés Ultrasuede et soutiens latéraux. Plusieurs autres touches distinctives nous rappellent qu’il s’agit d’une voiture à vocation de performance, dont l’affichage du tableau de bord numérique de 10,2 pouces. Dernier détail : une chaîne sonore haut de gamme ELS STUDIO 3D à 16 haut-parleurs de 530 watts est incluse de série.

Photo: Acura

Tel que précisé en introduction, l’Acura Integra Type S 2024 sera en vente à compter de juin. Le nombre d’unités disponibles au Canada demeure inconnu et le prix reste à confirmer. Étant donné que la Civic Type R coûte un peu plus de 50 000 $, on n’attend rien de moins pour cette voiture.

