En vidéo : à 3 ans, il conduit une Ferrari sur la piste

Certains diront qu’il n’est jamais trop tôt pour s’initier aux joies de la conduite automobile et du sport motorisé, à condition bien sûr d’avoir un bolide approprié pour son âge.

Habituellement, cela commence par quelques expériences en karting, mais pour Zayn Sofuoğlu, un gamin turc d’à peine 3 ans, le temps était venu de conduire… une Ferrari de près de 1 000 chevaux!

Avec la bénédiction et les encouragements de son père Kenan, un ancien pilote de moto qui a remporté cinq fois le championnat du monde de Supersport, l’enfant s’est retrouvé au volant de la bombe à motorisation hybride du constructeur italien, la SF90 Stradale, pour une séance de quelques tours sur un circuit fermé. Le tout, bien sûr, a été filmé et partagé sur Instagram :

Quelques précisions doivent être apportées. D’abord, si l’on se fie à son profil, le jeune Zayn n’en est pas à ses premières doses d’adrénaline. Il a en effet déjà conduit des motos, scooters, karts, côte-à-côtes, motomarines et même d’autres voitures (moins puissantes que la Ferrari, certes).

Ici, la SF90 Stradale a été adaptée avec des extensions de pédales et un gros siège d’appoint pour l’apprenti pilote haut comme trois pommes. Vêtu d’une combinaison et d’un casque de course, ce dernier s’est élancé sur la piste et a attaqué les virages avec un contrôle renversant pour son si bas âge.

On peut se demander si la fonction Valet a été activée sur la voiture afin de limiter la puissance à sa disposition. Mais au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, Zayn change lui-même les vitesses à l’aide des palettes au volant au lieu de laisser la transmission en mode automatique. Il faut le faire!

La vidéo ne permet pas de voir si d’autres précautions ou mesures de sécurité ont été prises lors de la séance. Espérons que oui. Ironiquement, il y a quelques jours, Ferrari a émis un rappel pour la SF90 Stradale aux États-Unis parce que certains sièges sont trop petits pour y installer un siège pour enfant de façon sécuritaire, c’est-à-dire en tenant compte d’un possible déploiement du coussin gonflable.

Croyez-vous que le père est allé trop loin en laissant son jeune de 3 ans piloter une voiture sport de la sorte? N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

