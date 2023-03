Expérience de conduite Audi : valse lanaudoise allemande

Des Audi dotées du système quattro. De la neige à perte de vue. De la glace vive. Un circuit de course à faire rêver. Voilà essentiellement ce qui nous attendait la semaine dernière alors que Le Guide de l’auto a été convié à l’Expérience de conduite Audi sur le circuit de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci. Pas mal, n’est-ce pas?

Voici le résumé de ces quelques heures passées derrière le volant des Q4 e-tron, RS 6 Avant et RS e-tron GT.

Course à obstacles avec un Q4 e-tron

Véhicule électrique d’entrée de gamme chez Audi, le Q4 e-tron partage bon nombre de composantes avec son cousin, le Volkswagen ID.4. Plus dynamique et incisif que l’ID.4, le Q4 e-tron n’est livré qu’en configuration à deux moteurs. Ceux-ci développent une puissance totalisant 295 chevaux et un couple s’élevant à 339 lb-pi. Grâce à sa batterie de 82 kWh, le Q4 peut parcourir jusqu’à 380 kilomètres avec une seule charge si les conditions le permettent. Bien entendu, sur une piste, un véhicule électrique sera avantagé par l’instantanéité de son couple et il était impressionnant de mettre le tout en pratique.

Photo: Germain Goyer

Évidemment, le Q4 e-tron n’a pas été conçu pour être un champion sur la piste et ce n’est pas dans ce contexte que l’on fracassera des records d’autonomie. Surtout à -10 ° Celsius. C’est dans un environnement fort différent de celui des automobilistes moyens que nous avons mis à l’essai ce VUS électrique.

Le but du premier exercice réalisé avec le Q4 e-tron était de constater son agilité dans le slalom, et de se familiariser avec les degrés de permissivité du système de contrôle de la stabilité (ESC). Très intrusif lorsqu’activé, il n’autorisait pratiquement aucun dérapage ou une quelconque manœuvre risquant que le véhicule quitte sa trajectoire.

Quand on activait la fonction Sport du système de contrôle de la stabilité, celui-ci permettait certains écarts de conduite et une fois désactivé, le plaisir était indéniablement au rendez-vous.

Après avoir slalomé entre les cônes, nous devions parcourir une portion du circuit routier au volant du Q4 e-tron. Malgré son poids élevé (2 205 kg), la répartition des masses et la hauteur du centre de gravité permettaient une certaine agilité.

RS 6 Avant ou RS e-tron GT?

Les RS 6 Avant et RS e-tron GT sont en quelque sorte les deux porte-étendards de la marque. Sans oublier la R8 qui évolue dans une classe à part. Les RS 6 Avant et RS e-tron GT ne sont pas que des bombes de puissance, elles sont aussi des voitures pratiques pour la famille. Le meilleur des deux mondes? On s’en approche dangereusement.

Après avoir pris le volant du Q4 e-tron, nous avons été amenés à comparer la conduite et le comportement des RS 6 Avant et RS e-tron GT sur des surfaces glacées et enneigées.

Photo: Germain Goyer

Alors que la RS 6 Avant abrite un ahurissant moteur V8 de 591 chevaux, la RS e-tron GT mise sur l’électricité. Les deux extrêmes étaient réunis pour notre plus grand bonheur. Toutes les deux sont dotées du rouage quattro bien que la technologie se cachant derrière leur système respectif soit différente.

Au cours de l’exercice exigeant qu’est un dérapage continu sur un anneau, il était intéressant de constater l’aisance de la RS e-tron GT. En plus de réaliser le tout dans un silence presque total – rassurez-vous, on adore le vrombissement du V8 de sa sœur –, l’instantanéité du couple permettait de corriger le tir en une fraction de seconde. Encore une fois, son centre de gravité bas et la répartition de sa masse sont un atout. Moins en finesse, la RS 6 Avant en mettait pourtant plein la vue. Peinte en rouge cerise, elle était, assurément, la plus belle de la lignée sur place.

De nouveau, il nous était suggéré de tester le degré de permissivité du système de contrôle de la stabilité. Pour un maximum de plaisir et profiter de la glisse au maximum, il fallait complètement le désactiver.

Photo: Germain Goyer

Malheureusement, les deux modèles n’étaient pas équipés des mêmes pneumatiques. En effet, l’exercice de comparaison entre les RS 6 Avant et RS e-tron GT aurait été plus rigoureux si elles avaient été chaussées des mêmes gommes. Alors que la RS e-tron GT avait droit à des pneus Nokian, la RS 6 Avant devait se contenter de Continental. Dans les deux cas, on retrouvait des clous de 1 mm histoire d’avoir un peu de mordant sur la glace. Dans ce contexte précis, nous donnons l’avantage aux Nokian, sans l’ombre d’un doute.

En terminant, il faut savoir que cette expérience de conduite proposée par Audi n’est pas offerte à tous. Si certains manufacturiers comme Porsche offrent à quiconque d’allonger quelques milliers de dollars en échange d’un atelier de conduite, Audi n’adopte pas cette stratégie. Seuls les membres des médias sont admis ainsi que les concessionnaires de la marque, lesquels peuvent y inviter certains de leurs meilleurs clients. À vous de faire de l’œil au directeur des ventes de votre concession favorite!

En plus de pouvoir profiter des installations enchanteresses du circuit de Mécaglisse, les participants peuvent également bénéficier des conseils de pilotes-instructeurs de renom comme Simon Dion-Viens, Pierre Des Marais et Martin Roy.

