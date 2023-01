Audi Active Sphere Concept : conçu pour la vie active

Audi dévoile aujourd’hui le quatrième véhicule concept de sa série de modèles Sphere, l’Active Sphere Concept conçu pour la vie active et propulsant le rouage quattro, désormais électronique, dans l’avenir. L’Active Sphere Concept suit donc trois autres véhicules déjà présentés par la marque allemande, soit les Sky Sphere, Grand Sphere, et Urban Sphere, ce quatuor indiquant maintenant les nouvelles orientations du constructeur en matière de design et de technologie.

Tous sont à motorisation électrique et dotés de la conduite autonome de niveau 4, l’Active Sphere Concept se singularise toutefois par sa carrosserie modulable pouvant transformer le véhicule en coupé de luxe ou en camionnette.

Deux moteurs électriques et recharge rapide

L’Active Sphere Concept est issu de la nouvelle plate-forme PPE (Premium Platform Electric), développée conjointement avec Porsche. Il s’agit d’un véhicule animé par deux moteurs électriques générant une puissance combinée de 436 chevaux et un couple maximal de 531 livres-pied, lesquels sont alimentés par une batterie de 100 kWh.

Photo: Audi AG

Comme c’est le cas avec les modèles de série de la marque, l’Active Sphere Concept est doté d’un système électrique de 800 volts, mais ce concept autorise la recharge avec une puissance de 270 kW, ce qui permet d’ajouter 300 km d’autonomie en seulement 10 minutes.

Les dimensions de l’Active Sphere Concept sont de 4,98 mètres en longueur, de 2,70 mètres en largeur, de 1,60 mètre en hauteur, et son empattement est de 2,96 mètres, ce qui signifie que son empreinte au sol est similaire à celle du Concept A6 e-tron dévoilé à Shanghai en avril 2021. Selon Gael Buzyn, directeur de l’Audi Design Loft à Malibu, « Le design de l’Active Sphere Concept représente une fusion entre l’élégance d’une voiture de style Sportback avec ligne de toit fuyante sur la partie supérieure du véhicule, et le côté robuste des aptitudes en conduite tout-terrain que l’on remarque sur sa partie inférieure ».

Photo: Audi AG

L’Active Sphere Concept roule sur des jantes de 22 pouces, sa suspension adaptative permet de rehausser la garde au sol pour circuler sur terrain accidenté, et son hayon en deux parties, une première pour la marque, permet de charger des vélos ou des articles de sport. Le véhicule est modulable, au point d’émuler une camionnette. Selon Marc Lichte, chef du design, « L’Active Sphere Concept permet de circuler n’importe où avec style, en s’adaptant à la vie active de la clientèle ».

Un habitacle de style lounge avec réalité augmentée

Les portières antagonistes s’ouvrent sur un habitacle épuré de style lounge. Le volant et le pédalier peuvent être rétractés dans la planche de bord lorsque le véhicule utilise son système de conduite autonome de niveau 4. Mais le conducteur peut aussi choisir de conduire lui-même.

L’Active Sphere Concept ajoute également les notions de réalité mixte et de réalité augmentée. En effet, les informations relatives à la conduite, à la navigation assistée, à la communication ou au divertissement pouvant être projetées sur les surfaces intérieures de l’habitacle, ou même projetées dans une paire de lunettes portée par le conducteur.

Photo: Audi AG

Audi n’entend pas concevoir cette lunette, mais plutôt intégrer ce type d’appareil, qui pourrait être conçu par Apple, Google ou Microsoft, dans l’écosystème électronique du véhicule. Par ailleurs, il est possible pour le conducteur d’activer diverses fonctionnalités au moyen de la gestuelle, sans avoir à toucher une commande physique.

Ces dernières sont absentes dans l'habitacle et remplacées par des commandes virtuelles apparaissant à des endroits stratégiques. Par exemple, les commandes virtuelles du système de chauffage/climatisation apparaissent près des buses de ventilation de l’habitacle lorsque la main du conducteur s’en approche.

Avec l’Active Sphere Concept, Audi lance un quatrième véhicule concept qui indique les orientations de la marque, et dont certains éléments sont appelés à migrer vers d’éventuels modèles de série. De ce quatuor, notons que le Grand Sphere Concept, dévoilé au Salon de Munich en septembre 2021, est celui qui est le plus près de la production en série, afin de remplacer l’actuelle A8 à motorisation thermique par une berline de grand luxe à motorisation électrique avec technologie avancée.

Audi Active Sphere Concept : les premières images (sous-titres anglais)