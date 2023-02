Même la Wienermobile s’est fait voler son catalyseur!

Malgré divers efforts de sensibilisation et de prévention depuis deux ans, les vols de catalyseurs se poursuivent au Canada, tout comme aux États-Unis. Les camionnettes et les véhicules commerciaux sont particulièrement ciblés par les malfaiteurs puisque leur garde au sol accrue facilite l’accès à ces pièces.

L’une des dernières victimes n'est nulle autre que la célèbre Wienermobile de la compagnie Oscar Mayer. Sans blague!

Lors d’un arrêt à Las Vegas pour faire de la promotion dans un centre commercial, l’un des six exemplaires de ce gigantesque hot dog roulant s’est fait voler son catalyseur alors qu’il se trouvait stationné près d’un hôtel. Une réparation d’urgence temporaire a permis à l’engin long de plus de 8 mètres, qui repose sur un châssis Isuzu, de reprendre son horaire chargé.

On peut penser que si des voleurs ont l’audace de s’attaquer au catalyseur d’un véhicule aussi imposant et voyant que la Wienermobile, personne n’est à l’abri.

Pourquoi le catalyseur?

Un catalyseur, ou convertisseur catalytique, est une pièce maîtresse du système d’échappement automobile qui sert principalement à réduire les émissions polluantes en brûlant plus efficacement les gaz du moteur. On le retrouve au milieu du véhicule, entre le collecteur d’échappement du moteur et les pots d’échappement (silencieux) à l’arrière.

Divers métaux précieux entrent typiquement dans sa composition : palladium, platine et rhodium. Ce dernier, qui est actuellement l’un des éléments les plus rares de la planète, est devenu 10 fois plus cher que l’or! Les voleurs n’ont, semble-t-il, aucune difficulté à trouver des acheteurs en ligne, souvent dans des pays étrangers.

Photo: Guillaume Rivard

Quelques conseils pour prévenir le vol de votre catalyseur

Découvrir un beau matin que votre catalyseur a été volé peut être très frustrant et troublant. En passant, vous le saurez tout de suite puisque votre véhicule deviendra extrêmement bruyant et produira beaucoup plus de fumée d’échappement qu’à l’habitude, sans parler que le moteur se comportera de façon irrégulière à tous les régimes.

Pour éviter que votre catalyseur ne se fasse voler, il y a quelques précautions que vous pouvez prendre :

Rangez votre véhicule le plus souvent possible dans votre garage si vous en avez un;

Garez-le dans un endroit bien éclairé si vous devez le laisser à l’extérieur, sinon contre un mur ou près d’autres véhicules bas;

Songez à installer des lumières à détecteur de mouvement;

Faites buriner le NIV puis vaporiser votre catalyseur d’une peinture très visible qui résiste à la chaleur pour décourager les voleurs et diminuer les occasions de revente aux ferrailleurs;

Procurez-vous un dispositif antivol. Certains ressemblent à une cage en treillis métallique qu’on fixe avec des boulons soudés autour du catalyseur. Une plaque en acier inoxydable qui ne peut être décrochée ou encore une courroie de Kevlar et de fils d’acier difficile à couper peut également être installée.

Photo: Amazon

Si votre véhicule se fait subtiliser son catalyseur, CAA-Québec rappelle qu’il vous faut abord contacter la police (car il s’agit d’un vol), puis appeler votre assureur et envoyer immédiatement votre véhicule au garage, idéalement sur une remorqueuse pour éviter tout risque d’intoxication.

En vidéo : Une solution à 500 $ contre le vol de catalyseurs