Lexus UX 2023 : l'explorateur urbain qui sommeille en vous

Il n’y a pas si longtemps encore, l’automobiliste qui souhaitait s’offrir un produit Lexus de petite taille pouvait opter pour une sympathique sous-compacte grosse comme une Mazda3 Sport. C’était la Lexus CT, deux lettres signifiant « creative touring ». Mais la mode aidant, les voitures sont tombées en disgrâce. Car, maintenant, pour être « quelqu’un », ça prend un véhicule utilitaire sport : le sacro-saint VUS.

Cette expression fourre-tout inventée par les gourous du marketing désigne une pléthore de camions légers à hayon; des véhicules auxquels on a associé avec succès une image de liberté et de découverte. Dans cette optique, pour le marché nord-américain très friand de VUS, Lexus a donc remplacé la CT par un utilitaire sous-compact décrit par l’expression anglaise « urban explorer », d’où son nom : UX. En somme, pour ce créneau, on nous propose donc désormais l’exploration urbaine plutôt qu’un tourisme inventif.

Le Lexus UX a fait son apparition en janvier 2019 (un mois plus tôt chez nos voisins étatsuniens). C’était tout de même un peu plus de deux ans après le retrait de la CT du catalogue nord-américain de Lexus (car cette auto est encore offerte en Asie et en Europe). Du coup, l’UX est devenu le modèle d’entrée de gamme pour cette marque, mais aussi son plus petit utilitaire.

Photo: Lexus

Il a beau être petit, il n’est pas bon marché pour autant. En effet, l’UX 250h 2023 est offert à partir de 45 532 $. Seul modèle inscrit au catalogue, il est proposé avec un vaste éventail d’habillages optionnels. Vous trouvez ça cher ? Rappelez-vous que la CT d’antan ne l’était pas moins. En 2017, on l’offrait à partir de 31 800 $, alors que le prix de base d’une Mazda3 Sport était de 19 350 $. Bienvenue au rayon des véhicules de luxe !

Une motorisation avare en carburant

À l’instar de la CT, l’UX est animé par une motorisation hybride non branchable. Aucune motorisation uniquement thermique n’apparaît au catalogue de ce modèle. Sous le capot de l’UX 250h, on retrouve donc un 4-cylindres de 2 litres à cycle Atkinson jumelé à trois moteurs électriques (un moteur-générateur et deux moteurs d’entraînement) alimentés par une batterie au nickel-métal-hydrure de 1,4 kWh.

Cet ensemble livre une puissance nette de 181 ch aux quatre roues par le biais d’une boîte de vitesses automatique à variation continue et d’une transmission intégrale réactive e-Four à contrôle électronique.

Au Canada, Lexus n’offre pas de version à deux roues motrices comme aux États-Unis. En cette période hivernale, les conducteurs québécois d’UX doivent assurément s’en réjouir !

Photo: Lexus

Fait cocasse à noter, un autre véhicule partage cette motorisation. Il s’agit de l’élégante Toyota Prius 2023 non branchable. Offerte avec quatre roues motrices (en option), elle a le même moteur à essence et ses moteurs électriques sont alimentés par une batterie au lithium-ion d’un peu plus de 1 kWh (le constructeur n’a pas encore dévoilé sa capacité exacte). Or, cette nouvelle version de l’icône japonaise de l’électrification extirpe 196 ch de cette motorisation! Et que dire de la différence de poids! En effet, la Prius pèse environ 1 500 kg, alors que l’UX atteint tout de même 2 110 kg.

D’ailleurs, on ne choisira pas un UX pour ses performances, même s’il arbore l’écusson F Sport. Malgré sa petite horde de chevaux, il lui faut un peu plus de 8,5 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Pour le commun des mortels (dont je suis), cela convient amplement. Mais lorsqu’on entend les gens de Toyota priser la nouvelle Prius 2023 à quatre roues motrices non-branchable, une auto destinée à la plèbe, pour le 0 à 100 km/h qu’elle accomplit en 7,2 secondes, voilà qui porte ombrage à l’image de prestige associée aux produits Lexus, si petit soit-il.

Photo: Lexus

Pour certains, la consommation très raisonnable de l’UX dissipera un peu cette ombre. Ressources naturelles Canada (RNCan) lui attribue une cote moyenne de 6 L/100 km en conduite estivale, ce qui est réaliste. Par temps froid cet hiver, nous avons obtenu une moyenne honorable de 7,1 L/100 km. Curieusement, RNCan annonce la même cote moyenne pour Lexus NX 350h. Un modèle compact, plus gros et plus spacieux, qui de surcroît est moins lourd qu’un UX (1 851 kg contre 2 110) en plus d’être doté d’une motorisation hybride non branchable plus puissante (239 ch). Cherchez l’erreur...

Cela n’enlève rien, évidemment, à l’efficacité exemplaire de la motorisation mixte de l’UX, puisqu’elle a le mérite d’être souple. En conduisant ce petit utilitaire, on ne perçoit jamais le passage du mode électrique au mode thermique ou mixte, une qualité qui faisait défaut à l’ancienne Prius Prime. De plus, l’insonorisation efficace de son habitacle constitue un autre point fort indéniable de ce petit véhicule.

Plateforme renforcée, intérieur modernisé

Pour 2023, l’UX conserve cette silhouette expressive qu’il a depuis son apparition sur notre marché, il y a quatre ans. Une forme au toit arqué qui rappelle d’ailleurs le NX, le deuxième modèle le plus vendu de la marque au Canada après le RX. Évidemment, il a aussi cette imposante calandre trapézoïdale que partagent tous les produits de la marque.

L’UX est construit sur une plateforme TNGA-C (pour Toyota New Global Architecture-Compact), une architecture commune à plusieurs produits Toyota dont, notamment, les Corolla (berline, Hatchback et Corolla Cross), mais aussi les Prius, anciennes et nouvelles. Pour le petit utilitaire de Lexus, cette plateforme apporte une rigidité appréciable et une absence de bruits de caisse gênants. Pour le modèle 2023, le constructeur a même ajouté une vingtaine de points de soudure afin d’accroître sa rigidité structurelle. Du même coup, il a aussi modifié les réglages de la direction assistée électronique et la calibration des amortisseurs.

Photo: Lexus

Long de 4,4 m (4 494 mm), l’UX se situe à mi-chemin entre un Toyota C-HR (4 352 mm) et un Toyota RAV4 (4 594 mm). Il est également plus court qu’une humble berline Corolla (4 630 mm), un modèle qui offre plus de confort aux occupants de sa banquette arrière grâce à un dégagement plus important pour les jambes.

Plus contraignantes, les places arrière du petit Lexus conviennent davantage à de très jeunes enfants. Des ados en pleine croissance y seront malheureux, surtout si un « grand six pieds » est au volant ! En revanche, le coffre transformable est volumineux et donne à ce petit véhicule une polyvalence appréciable.

Pour 2023, le constructeur a remanié quelque peu la planche de bord en dotant son système multimédia d’un écran tactile central de 8 ou 12,3 pouces, selon la version. Bénéficiant d’une nouvelle interface avec commande vocale, ces écrans se substituent respectivement à ceux de 7 et de 10,3 pouces que recevait cet utilitaire auparavant.

Photo: Lexus

La dotation de série de ce véhicule comporte également de nouveaux pneus Bridgestone à mobilité continue (aussi appelés runflat) de 18 pouces, la seule grandeur offerte. Le constructeur les aurait choisis, entre autres, pour minimiser davantage les sources de bruits et de vibrations parasites.

Côté sécurité, l’UX est livré avec l’ensemble Lexus+ 2.5, un ensemble d’aides à la conduite plus étoffé que l’ensemble Lexus+ 2.0 du modèle 2022. À cela s’ajoutent des services de communication sans fil de sécurité (le Safety Connect), et d’assistance technique (le Service Connect).

En offrant un grand choix d’habillages optionnels axés, soit sur le luxe et le confort (les ensembles Élégance et Luxe) soit sur l’apparence et la sportivité (les trois ensembles F Sport), le petit Lexus UX constitue une alternative attrayante pour les acheteurs attirés par les modèles équivalents proposés par le trio germanique.

Une alternative d’autant plus désirable qu’elle est offerte à moindre coût dans bien des cas, sans oublier un niveau de fiabilité nettement plus élevé. Des qualités souvent très prisées des acheteurs de modèles de luxe, qui suffisent amplement à faire oublier les points faibles du plus petit utilitaire de Lexus.

