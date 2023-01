Salon de l'auto de Montréal : Un premier véhicule tout électrique pour Lexus

Lexus RZ 450e 2023 : le VUS électrique débutera sous les 65 000 $

Lexus vient de détailler le prix et l’équipement des différentes versions de son premier véhicule 100% électrique au Canada, le multisegment RZ 450e 2023 , qui sera en vente plus tard cet hiver. Celui-ci partage sa plateforme et plusieurs composantes avec le Toyota bZ4X , rappelons-le, mais comprend un rouage …