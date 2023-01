Salon de l'auto de Montréal : l’Impreza 2024 fait son entrée chez Subaru

Le constructeur japonais Subaru présente une nouveauté importante au Salon de l’auto de Montréal. Les visiteurs peuvent approcher la nouvelle Impreza 2024.

Légèrement modernisée à l’extérieur, la compacte emblématique de la gamme Subaru revient en version à hayon uniquement. En effet, la berline a tiré sa révérence et ne fera pas son retour au Canada.

Mécaniquement, le moteur de base de 2,0 litres est reconduit et développe toujours la même puissance (152 chevaux). Il est désormais accompagné par une seconde mécanique. Il s’agit d’un 4 cylindres de 2,5 litres qui dispose de 30 chevaux supplémentaires. Ce bloc sera monté dans les deux modèles les plus haut de gamme : la version Sport-Tech, ainsi que la déclinaison RS qui fait un retour marqué pour 2024. Cette dernière, à connotation sportive, se distingue par des jantes en alliage spécifiques de 18 pouces, des insertions imitant la fibre de carbone, un pédalier en aluminium, un ciel de pavillon noir et des surpiqûres rouges disséminées dans l’habitacle.

Photo: Subaru Canada Inc.

Une fois assis derrière le volant, les occupants pourront bénéficier de la connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil et d’un chargeur à induction livrés de série. L’interface du système multimédia peut être affichée sur un écran pouvant mesurer jusqu’à 11,2 pouces. En ce qui concerne la sécurité active, les modèles les plus huppés recevront le système Eyesight, le plus évolué proposé par Subaru. Ce dernier comprend notamment une fonctionnalité qui surveille l’attention du conducteur en temps réel. Déjà offerte dans d’autres véhicules de la gamme, cette technologie arrive sur l’Impreza pour la première fois.

Photo: Subaru Canada Inc.

Le Solterra électrique également au Salon

Le Solterra est le premier véhicule 100% électrique commercialisé par Subaru. Proche cousin du Toyota bZ4X, il s’agit de la seconde collaboration étroite entre les deux constructeurs, puisque les Subaru BRZ et Toyota GR86 sont également très proches techniquement.

Photo: Subaru

Contrairement au bZ4X qui peut recevoir un rouage à traction, tous les Solterra sont livrés avec les quatre roues motrices, un choix technique cher à Subaru. Grâce à deux moteurs (un par essieu), la puissance combinée s’élève à 251 chevaux et le couple à 246 lb-pi. La batterie retenue possède une capacité de 71,4 kWh, ce qui lui octroie une autonomie de 360 kilomètres.