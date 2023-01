Volkswagen ID.7 : un nouveau véhicule électrique pour Volkswagen

Au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, Volkswagen a levé le voile sur son nouveau véhicule électrique : la berline ID.7.

Après le VUS ID.4, la Volkswagen ID.7 deviendra vraisemblablement le deuxième véhicule de la famille ID à être commercialisé en Amérique du Nord. Rappelons que la fourgonnette ID. Buzz est également attendue sur nos routes quelque part en 2024. Ailleurs dans le monde, on retrouve également les modèles ID.3, ID.5 et ID.6.

L’ID.7 s’inspire largement du concept ID. Aero, présenté en Chine en juin dernier. Même si le modèle présenté au CES demeure camouflé par une mystérieuse peinture, on peut noter quelques traits similaires avec les autres modèles de la famille ID. L’ID.7 utilisera d’ailleurs la plateforme MEB qui sert aussi les autres modèles électriques de la marque allemande.

Photo: Volkswagen

Les spécifications officielles de l’ID.7 n’ont pas encore été partagées, mais si Volkswagen demeure fidèle au concept ID. Aero, on devrait avoir affaire à une voiture au gabarit similaire à celui de la défunte Passat.

Pour ce qui est de l’autonomie, Volkswagen avance que le modèle de production pourrait être en mesure de parcourir jusqu’à 700 kilomètres en une charge. Précisons toutefois que ces calculs ont été réalisés en utilisant le standard européen WLTP, reconnu pour être très généreux. Parions que l’autonomie réelle sera nettement moindre.

Photo: Volkswagen

Quelques technologies à retenir

Ce n’est pas un hasard si Volkswagen dévoile cet ID.7 camouflé au CES, grande messe annuelle de l’industrie de la technologie. Le constructeur souhaite bien sûr mettre de l’avant le côté techno de sa nouvelle berline.

Volkswagen souligne notamment que l’ID.7 intégrera un nouveau système de climatisation contrôlé de façon digitale. « Le nouveau système de climatisation a des bouches d'aération intelligentes et offre un certain nombre de fonctions. Par exemple, l'ID.7 peut détecter quand le conducteur s'approche avec sa clé et peut commencer à rafraîchir l'intérieur pendant les chaudes journées d'été ou à chauffer l'intérieur les jours froids avant que le conducteur ne monte dans le véhicule. », explique le constructeur dans son communiqué officiel.

La Volkswagen ID.7 intégrera également un système d’affichage tête haute avec réalité augmentée de même qu’un écran tactile de 15 pouces.

Photo: Volkswagen

Enfin, soulignons que la peinture utilisée pour créer le camouflage de ce véhicule s’illumine de manière interactive, souligne Volkswagen. Pas moins de 40 couches de peinture ont été appliquées sur le véhicule (certaines conductrices et d’autres avec des propriétés isolantes). « Au total, 22 zones du véhicule peuvent être contrôlées séparément et sont électrifiées sous la couche supérieure de peinture afin qu'elles s'éclairent », précise le constructeur.

La version de production du Volkswagen ID.7 sera dévoilée au cours du deuxième quart de l’année 2023. Aucun prix ni date prévue de commercialisation n’a été avancé pour le moment.

