En vidéo : Le Guide de l’auto découvre la Volkswagen ID.7

En studio : quelle voiture à boite manuelle choisir pour le long terme?

Fred, un lecteur du Guide de l’auto , aimerait se procurer une berline compacte équipée d’une transmission manuelle et désire conserver son véhicule à long terme. Il privilégie les voitures coréennes et japonaises, mais exclut la Honda Civic et la Hyundai Elantra . Vers quel modèle peut-il se tourner? Nos …