Combien vaudra une Audi RS 6 Avant dans 4 ou 5 ans?

Ma voiture de rêve est une Audi RS 6 Avant que je ne peux malheureusement m’offrir. Croyez-vous que d’ici 4 ou 5 ans, les prix pourraient baisser autour de 80 000 $?

Bonjour André-Philippe,

La RS 6 Avant est effectivement fantastique. Je la préfère même à la familiale AMG E63 S de Mercedes-Benz. Non seulement sa puissance (591 chevaux) est remarquable, mais l’agrément de conduite et la maniabilité sont exceptionnels. Cette voiture est rare, très convoitée, et se vend généralement entre 135 000 $ et 160 000 $, selon les options choisies. Dites-vous d’ailleurs que personne ne commande une RS 6 Avant sans options, au coût de 132 000 $. Et désormais, il ne faut pas oublier la taxe de luxe qui fait grimper considérablement son prix.

Photo: Tobias Sagmeister

Ainsi, on peut estimer qu’en raison de l’intérêt pour ce modèle , la valeur ne baissera pas réellement sous les 110 000 – 120 000 $. Même dans 4 ou 5 ans. N’oublions pas que la disparition de plus en plus marquée des voitures de haute performance à moteur V8 viendra créer un engouement face à ce genre de produit, qui pourrait peut-être voir sa valeur grimper.

Actuellement, les modèles 2021 d’occasion se vendent dans certains cas même un peu plus cher qu’un modèle neuf, très compliqué à obtenir. Il est évidemment difficile à ce stade d’anticiper l’offre future face à la demande, mais il ne serait pas surprenant qu’Audi la laisse prochainement tomber pour mettre davantage d’énergie sur des versions de performance électrifiées.

Mon petit doigt me dit cependant que la dépréciation risque d’être un peu plus forte pour une RS 7 proposant la même motorisation. Une auto tout aussi spectaculaire que la RS6 Avant, mais qui n’a pas l’attrait d’une authentique familiale. Par contre, ne vous attendez pas à ce que les prix chutent de 40 à 50% par rapport aux prix initiaux. Cela dit, il s’agit peut-être d’une alternative, à moins que vous ne démordiez pas de la familiale.

En vidéo: Le Guide de l'auto assiste à la livraison d'une Audi RS 6 Avant