Stellantis sonne l’alarme après un autre décès lié à des coussins défectueux

La division américaine de Stellantis vient d’émettre un nouvel avertissement à tous les conducteurs de Dodge Magnum, Challenger et Charger ainsi que Chrysler 300 des années 2005 à 2010 dont le coussin gonflable frontal du conducteur n’a pas été remplacé à la suite des rappels de 2015 : arrêtez de rouler et prenez un rendez-vous sans attendre.

Le constructeur avait servi une première mise en garde au début du mois de novembre, car deux autres personnes aient été tuées au volant de ces modèles après l’explosion du dispositif de gonflage du coussin, fabriqué par la défunte compagnie japonaise Takata.

Un troisième décès en lien direct avec ce problème vient tout juste d’être confirmé par Stellantis. La victime, malheureusement, est un membre de la famille qui avait emprunté le véhicule au propriétaire négligent.

« Le temps devient un enjeu critique ici, parce que le risque augmente à chaque jour où ces composantes ne sont pas remplacées, affirme Tom McCarthy, directeur mondial de la sécurité technique et de la conformité chez Stellantis. Nous savons que la période des fêtes est effrénée, mais rien n’est plus précieux que la famille et les amis, qui pourraient être en danger si rien n’est fait. Nous avons les pièces en main, la réparation est gratuite et prend moins d’une heure. »

Photo: WheelsAge

Pour les propriétaires concernés (il en resterait environ 275 000 aux États-Unis), Stellantis paiera même pour le remorquage et fournira un moyen de transport de rechange.

Le nombre de véhicules qui se trouvent aujourd’hui dans cette situation au Canada n’est pas précisé. À l’époque, le rappel touchait plus de 830 000 exemplaires au pays. Outre les modèles cités plus haut, on comptait les Dodge Dakota, Durango et Sprinter, Chrysler Aspen, Jeep Wrangler ainsi que plusieurs camionnettes Ram.

Il faut savoir que les véhicules dans les climats plus froids comme le Canada sont moins à risque, car c’est une exposition prolongée à une humidité et à une température élevées qui entraîne la dégradation de l’agent propulsif du coussin gonflable et l’explosion de celui-ci.

À ce jour, Stellantis dit avoir remplacé plus de 6,1 millions de dispositifs de coussins gonflables et envoyé près de 210 millions de lettres, courriels, textos et autres communications, en plus d’effectuer des appels et des visites à domicile, pour informer les propriétaires.

Pour les acheteurs de véhicules d’occasion, il est fortement recommandé de consulter le site web du fabricant en ayant en main le numéro d’identification du véhicule afin de déterminer si un remplacement est nécessaire.

