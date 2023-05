Coussins défectueux : 38 000 véhicules BMW jugés trop dangereux pour rouler

Malgré les nombreux rappels émis par les constructeurs automobiles depuis 2015, des centaines de milliers de véhicules dans le monde sont toujours équipés de dispositifs de gonflage de coussins gonflables fabriqués par la défunte compagnie japonaise Takata, qui peuvent exploser et projeter des débris sur les occupants.

Une trentaine de décès ont été signalés en lien avec ce problème, la majorité aux États-Unis.

Comme l’a fait Stellantis l’automne dernier pour de vieux modèles Dodge et Chrysler, BMW recommande maintenant à des milliers de propriétaires de cesser de rouler avec leurs véhicules parce que ceux-ci sont jugés non sécuritaires.

Plus de 90 000 exemplaires aux États-Unis et 38 000 au Canada sont visés par cet avertissement. Les modèles en cause sont la Série 3 2000 à 2006 (incluant la M3), la Série 5 2001 à 2003 (incluant la M5) et le X5 2001 à 2004.

Photo: WheelsAge

Difficile de rejoindre les propriétaires

En plus d’avoir émis des rappels, BMW dit avoir tenté à maintes reprises depuis 2016 de joindre les clients concernés et/ou de repérer les véhicules problématiques (lettres, courriels, appels, campagnes en ligne, avis aux concessionnaires et ateliers de réparation). Or, une grosse partie d’entre eux n’ont jamais été réparés par ses concessionnaires.

Il est bon de répéter, comme dans tout rappel, que l’opération n’engendre aucun coût pour les propriétaires. Elle prend moins d’une heure en temps normal, par surcroît.

BMW a prévu d’envoyer des lettres par la poste contenant l’avertissement de cesser de conduire, mais seulement à partir de juin. Ce qui rend la chose complexe, c’est que les véhicules en question peuvent avoir changé de mains à de nombreuses reprises au fil des ans.

Photo: WheelsAge

Un risque qui augmente

Plus les propriétaires attendent, plus l’agent propulseur à l’intérieur du dispositif de gonflage subit des variations de température et d’humidité et se détériore, augmentant le risque que le dispositif explose en cas de collision avec déploiement du coussin gonflable.

BMW mentionne que la réparation peut dans certains cas être faite à l’endroit même où se trouve le véhicule par des équipes mobiles. Le véhicule peut autrement être recueilli au domicile du client ou à son travail pour ensuite être réparé, toujours gratuitement.

Il est fortement recommandé de consulter la banque de rappels de Transports Canada ou, mieux encore, le site web de BMW Canada afin de déterminer si un remplacement de coussin gonflable est nécessaire.

À voir aussi : quels VUS compacts passent le test de l’IIHS?