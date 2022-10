Le Kia EV6 GT arrive avec ses 576 chevaux et un prix conséquent

Annoncée lors de la première mondiale du multisegment électrique Kia EV6 il y a quelque 18 mois et présentée cet été lors du prestigieux Concours d’Élégance de Pebble Beach en Californie, la version haute performance GT arrive enfin au Canada. La mise en vente débutera sous peu et on connaît maintenant le prix.

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps : l’EV6 GT 2023 s’affiche à partir de 74 495 $, plus les frais de transport et de préparation de 2 899 $. Bien sûr, il n’est pas admissible aux rabais fédéral et provincial pour véhicules électriques.

On parle ici du modèle de production le plus puissant et le plus rapide dans l’histoire de Kia, générant 576 chevaux et un couple de 545 livres-pied grâce à son moteur avant de 160 kW et à son moteur arrière de 270 kW.

Photo: Kia

Rival direct du Ford Mustang Mach-E GT Performance (dont le PDSF a grimpé à 97 495 $ pour 2023), l’EV6 GT peut foncer de 0 à 100 km/h en seulement 3,55 secondes et a d’ailleurs déjà prouvé qu’il est capable de tenir tête à certaines des voitures sport les plus explosives de la planète dans une course d’accélération. Oh, et malgré son rouage intégral, un mode Drift permet de canaliser toute la puissance vers les roues arrière pour des performances et des sensations qui promettent d’être très enlevantes.

« L’EV6 est rapidement devenu le symbole de la nouvelle identité de marque de Kia et l’incarnation physique de l’avenir de l’entreprise dynamisé par la stratégie Plan S, a déclaré Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. Aujourd’hui, l’arrivée de l’EV6 GT, la Kia la plus rapide jamais produite, démontre notre capacité à nous surpasser en pulvérisant les limites et les attentes. »

Photo: Kia

L’autonomie se chiffre à 332 km selon Ressources naturelles Canada, ce qui est beaucoup moins, on comprend, que les autres versions dotées de la grosse batterie de 77,4 kWh. Par contre, on retrouve le même système de recharge ultra rapide à 800 volts, ce qui lui permet de ramener sa batterie de 10 à 80 % en 18 minutes à l’aide des bornes les plus puissantes disponibles actuellement, soit celles de 350 kW. Via une borne de 50 kW, la même opération prend 73 minutes.

L’EV6 GT se démarque également avec ses roues de 21 pouces et ses étriers de freins vert fluo, mais aussi un traitement différent de la calandre et des phares antibrouillards. La carrosserie est renforcée à l’arrière et la suspension emploie des amortisseurs arrière contrôlés électroniquement. De son côté, l’intérieur reprend la couleur fluo sur le tableau de bord et les sièges sport.

Photo: Kia

Au fait, attendez-vous à ce que Hyundai riposte – pour l’année-modèle 2024, possiblement – avec un IONIQ 5 N, dont les caractéristiques techniques devraient être similaires à celles du Kia EV6 GT. Qui a dit que les Coréens fabriquaient des véhicules ennuyants?

