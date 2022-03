Combien coûte... le Kia EV6 2022?

Le Kia EV6, basé sur la plateforme 100% électrique E-GMP, débarque sur nos routes. Bien qu’il partage la même technologie que le Hyundai IONIQ 5, l’EV6 propose une approche plus sportive.

« Esthétiquement, c’est complètement différent du Hyundai IONIQ 5 […] C’est un véhicule qui est plus bas, beaucoup plus profilé et plus aérodynamique », explique le chroniqueur Antoine Joubert. Il poursuit en disant que l’EV6 peut parcourir des distances légèrement supérieures à l’IONIQ 5 du moins, « sur papier ».

Photo: Julien Amado

La version d’entrée de gamme emploie une batterie de 58 kWh qui lui confère une autonomie de 373 kilomètres. Le moteur actionne les roues arrière et produit une puissance de 168 chevaux.

En optant pour la plus grosse batterie de 77,4 kWh, le consommateur peut choisir entre le rouage à propulsion ou intégral. Les autonomies respectives sont de 499 et 441 kilomètres. Antoine mentionne que celles-ci baissent à 300-320 kilomètres en conditions hivernales.

Photo: Julien Amado

Conduite convaincante

« La voiture propose une conduite plus incisive que du côté du IONIQ 5 », estime-t-il. Antoine cite également que l’EV6 offre un comportement plus sportif grâce à son centre de gravité plus bas et à la précision de la direction.

Le chroniqueur note toutefois une visibilité inférieure à l’IONIQ 5, puisque la surface vitrée est moins importante. Il ajoute aussi que la lunette arrière est très étroite.

Photo: Julien Amado

« L’environnement intérieur du Kia EV6 diffère totalement de celui de l’IONIQ 5. [Les deux] exploitent la même technologie mécanique et électrique. Mais […] le côté design est complètement différent ».

Antoine apprécie le traitement esthétique de la planche de bord ainsi que les éclairages d’ambiance. Par contre, il note un irritant pour les personnes de plus grande taille. Les sièges ne peuvent pas s’abaisser suffisamment.

Photo: Julien Amado

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Kia EV6 2022… et dévoile sa gamme de prix!

En studio : sur la route avec le Kia EV6 2022