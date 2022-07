Tannés des nids-de-poule, des citoyens d'Oakland prennent les choses en main

Des motocyclistes en ont assez des nids-de-poule

Par Émélie Rivard-Boudreau Des motocyclistes de l’Abitibi en ont ras le bol des nids-de-poule et des autres crevasses qui déforment les routes de leur région et qui rendent leurs sorties à moto coûteuses et dangereuses. « Ça n’a pas bon sens. Je ne comprends pas qu’il y a autant de …