Un Ford F-150 Heritage Edition pour les 75 ans de la Série F

Le tout premier camion de Série F de Ford a vu le jour pour l’année-modèle 1948, ce qui veut dire que le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord est sur le point d’atteindre trois quarts de siècle.

Naturellement, Ford ne va pas rater une pareille occasion de célébrer, alors voici qu’arrive le F-150 Heritage Edition 2023.

Avec ce modèle, le constructeur réinterprète à la façon moderne la classique peinture deux tons offerte dans les années 1970 et 1980. Plus précisément, une première couleur est appliquée au toit et à ses montants, aux pare-chocs de même qu’au bas des portières et de la caisse de chargement, tandis qu’une autre couleur habille le reste de la carrosserie.

Photo: Ford

Cinq combinaisons sont disponibles, comme le montre la photo principale. Celle qui propose le contraste le plus saisissant est Rouge course avec Gris carbonisé.

Du côté de la cabine, le décor Gris ardoise et noir comprend des empiècements distinctifs sur les sièges et une inscription en relief sur l’accoudoir de la console. Il y a aussi un logo « 75 Years » en blanc dans le haut du pare-brise. On le retrouve ensuite dans l’animation de démarrage de l’écran central.

Photo: Ford

En passant, le F-150 Heritage Edition 2023 se base sur l’équipement de la populaire version XLT, avec les choix de cabine, de caisse, de moteur et de rouage d’entraînement qui accompagnent celle-ci. La prise de commandes débutera vers la mi-juillet et la production, à l’automne.

En vidéo : Top 10 des modèles avec la plus longue histoire