Photo: Ford

Parmi tous les véhicules sur la route aujourd’hui, on retrouve plusieurs véritables légendes vivantes, c’est-à-dire des modèles qui ont marqué l’histoire pour différentes raisons, et ce, depuis des décennies. Mais lesquels sont les plus anciens? Le Guide de l’auto vous montre ici le top 10!

Notez que seulement les véhicules en production continue et sous leur nom actuel ont été considérés, ce qui élimine des modèles comme la Rolls-Royce Phantom, la Mercedes-Benz Classe E, le Jeep Wrangler, la Dodge Challenger ou le Ford Bronco.