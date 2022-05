En studio : que pensez-vous du Subaru Crosstrek PHEV?

Un lecteur du Guide de l’auto demande si le Subaru Crosstrek hybride branchable 2022 est un bon véhicule et si les délais de livraison sont raisonnables.

Lors de ce nouvel épisode d’En studio, nos experts Antoine Joubert et Daniel Melançon se penchent sur la question.

D'abord, Antoine s’attaque aux délais de livraison. « Vous n’attendrez pas un an ou un an et demi pour cette voiture, c’est la bonne nouvelle », explique-t-il.

Sur le plan mécanique, le Crosstrek PHEV jumèle un quatre cylindres 2,0 litres de 137 chevaux avec un moteur électrique de 88 kW (118 chevaux). Le VUS est doté de la boîte à variation continue et du rouage intégral.

Par ailleurs, le chroniqueur mentionne que la batterie est directement empruntée de la Toyota Prius. Elle comporte malheureusement un défaut à considérer. « Vous allez perdre du volume cargo dans la valise parce que la batterie prend une partie de cet espace », précise Antoine.

Photo: Germain Goyer

En mode 100% électrique, l’utilitaire peut parcourir un maigre 27 kilomètres. À l’aide d’une borne de type 2 (240 V), il faut deux heures pour complètement recharger la batterie. Par ailleurs, la consommation combinée est de 6,7 L/100 km.

Visionnez la capsule au haut de cet article afin de connaître l’avis de nos experts.