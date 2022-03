Le Mois du Salon de l’auto est de retour à Québec

En studio : trois salons de l'auto en moins en 2022

D’abord confirmé plus tôt en 2021, le Salon International de l'Automobile de Montréal 2022 a finalement été annulé quelques semaines avant d’avoir eu lieu. Peu de temps après, les Salons de Québec et de Toronto ont également emboité le pas. Que s’est-il passé? Nos animateurs Antoine Joubert et Daniel Melançon …