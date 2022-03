Combien coûte... le Mercedes-Benz GLE Coupé 2022?

Le Mercedes-Benz GLE Coupé, arrivé au courant de l’année 2015, est la riposte au BMW X6. Depuis ce temps, le VUS intermédiaire de luxe allemand connait beaucoup de succès.

Il concurrence également les Audi Q8 et Porsche Cayenne (coupé). Le segment est « la chasse gardée des allemands », commente le chroniqueur Antoine Joubert.

Sur le plan esthétique, « le style [est] plus élancé [et propose] une présentation qui est plus sportive », explique Antoine en le comparant au GLE normal. Il ajoute que le design est mieux réussi que la première génération.

Le GLE offre deux motorisations. Le modèle à l’essai, le GLE 450 4Matic, est muni d’un six cylindres 3,0 litres turbo d’une puissance de 362 chevaux et d’un couple de 369 lb-pi. Il passe de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. « On sent le couple instantané, au moment même que vous effleurez l’accélérateur », se réjouit le chroniqueur.

Offrant une cavalerie de 429 chevaux et un couple de 384 lb-pi, la version AMG 53 4Matic+ effectue l’exercice du 0-100 km/h en 5,3 secondes. Toutes les versions sont équipées du rouage intégral, de l’hybridation légère ainsi que de la transmission à neuf rapports.

Sur la route, Antoine souligne le bon rendement de la suspension. Toutefois, il mentionne un bémol en ce qui concerne la visibilité. En effet, la lunette arrière est très étroite et l’essuie-glace brille par son absence.

À bord, Antoine précise qu’il s’agit de l’une des plus belles finitions dans la catégorie des VUS intermédiaires de luxe. Les deux écrans intégrés au poste du pilote sont « franchement bien fait » grâce à leur utilisation intuitive.

Photo: Daimler

Certaines commandes demeurent néanmoins un peu complexes à trouver, selon Antoine. Par ailleurs, l’espace réservé pour la tête à l’arrière du véhicule est nettement amélioré par rapport à l’ancienne génération.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Mercedes-Benz GLE Coupé 2022… et dévoile sa gamme de prix!