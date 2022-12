On a croqué le Mercedes-Benz GLE 2024 modernisé à l’essai

Le Mercedes-Benz GLE, dont la génération actuelle date de l’année-modèle 2020, revient sans changement significatif pour 2023. Pour cette raison, il est déjà en vente sur le marché canadien – contrairement à son petit frère, le GLC, dont le tout nouveau modèle 2023 n’arrivera qu’au printemps.

Une mise à jour de mi-mandat est attendue pour l’année-modèle 2024. Que réserve Mercedes-Benz à son populaire VUS intermédiaire à trois rangées? On le découvrira quelque part l’an prochain, mais voici un premier coup d’œil.

De passage dans le Tyrol autrichien, à quelques kilomètres de la frontière allemande, notre journaliste Julien Amado est tombé sur deux exemplaires quelque peu camouflés, visiblement des prototypes à l’essai par Mercedes-Benz. Le modèle en gris est le GLE classique alors que celui en rouge est le GLE Coupé.

Photo: Julien Amado

La majeure partie du faciès est masquée, non seulement pour cacher les logos de la marque, mais aussi les phares, le pare-chocs et les prises d’air inférieures, qui auront tous droit à des retouches. Même chose pour les feux arrière. Il est probable également que certaines garnitures soient renouvelées.

Bon, ce n’est rien de radical à première vue, mais quand on voit ce que Mercedes-Benz a fait pour la nouvelle génération du GLC, il ne faut pas s’en surprendre. Par ailleurs, il n’a pas été possible de s’approcher suffisamment des véhicules pour croquer leur intérieur, mais gageons que d’autres changements s’y retrouveront.

Photo: Julien Amado

Qu’en sera-t-il des moteurs sous le capot? Ceux à quatre et à six cylindres seront sans doute de retour. Bien que Mercedes-Benz l’ait conservé aux États-Unis pour 2023, mais pas au Canada, le V8 AMG de 4 litres pourrait être abandonné pour de bon dans le GLE alors que le constructeur allemand se tourne de plus en plus vers les motorisations électrifiées.

On espère que les ingénieurs pourront corriger quelques bobos et lacunes au passage, car rappelons que la fiabilité n’est pas une force de ce dispendieux utilitaire, qui fait d’ailleurs partie des 10 pires modèles 2023 à ce chapitre selon de Consumer Reports. L’électronique de bord, les accessoires électriques, la climatisation et la suspension sont quelques-uns des points problématiques.

Au fait, le Mercedes-Benz GLE est assemblé en Alabama tout comme le nouveau EQE VUS, un modèle de taille similaire mais 100% électrique bientôt disponible chez nous. Nous l’avons essayé au Colorado cet autonome, dans sa version AMG en prime, alors cliquez sur le lien ci-dessus pour lire notre compte rendu.

