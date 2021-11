L’année 2022 approche et si vous magasinez pour un véhicule neuf, il peut être intéressant de consulter les derniers classements du site Consumer Reports au chapitre de la fiabilité anticipée. Ceux-ci sont basés sur de nombreux tests effectués avec l’ensemble des véhicules sur le marché et une enquête auprès de centaines de propriétaires.

Parmi les marques dont vous devriez vous méfier à ce chapitre, on retrouve Lincoln (18 points sur une échelle de 100), Tesla (25), Jeep (26), Genesis (30) et Volkswagen (31). Plusieurs sont toutefois absentes du classement, soit parce qu’elles ont trop peu de modèles dans leur gamme ou que les données à leur sujet sont insuffisantes. Il s’agit d’Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mitsubishi et Polestar.

Maintenant, qu’en est-il des modèles 2022 qui sont les plus susceptibles de rencontrer des problèmes et qui obtiennent les moins bonnes notes selon Consumer Reports? Le palmarès se trouve par ici…