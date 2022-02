Combien coûte… la Volkswagen Golf R 2022?

De retour après une année d’absence, la nouvelle Volkswagen Golf R 2022 offre de nombreuses améliorations qui la différencient du modèle de précédente génération. Le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert nous fait un tour d’horizon.

En effet, « la Golf R se distingue davantage de la GTI. On gagne en puissance, en plaisir de conduite, en performance… on gagne un peu partout », affirme-t-il.

Photo: Volkswagen

Entièrement redessinée, la R repose toujours sur la plateforme MQB. « On a modifié les formes, mais on a conservé le caractère unique de la Volkswagen Golf », se réjouit le chroniqueur. Il se désole cependant du choix de couleur de carrosserie qui se résume au blanc, au bleu et au noir.

Sous le capot se trouve un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres turbocompressé d’une puissance de 315 chevaux. Avec la boîte manuelle à six rapports, le couple se situe à 280 lb-pi, alors qu’il est de 295 lb-pi avec la transmission automatique DSG. Par ailleurs, le nouveau rouage intégral à vecteur de couple possède un système à double embrayage à l’arrière. L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 4,7 secondes.

Photo: Volkswagen

Sur la route, le conducteur peut modifier l’expérience de pilotage grâce à de nombreux modes de conduite allant de : Confort, Sport, Race (Course), Drift (dérapage contrôlé), Spécial (ou Nürburgring) et Custom (Personnalisé). « On peut avoir beaucoup de plaisir au volant. […] C’est une voiture dont le comportement est exemplaire », s’exclame Antoine.

À bord, « la Golf R est une voiture étonnamment luxueuse », s’étonne le chroniqueur. Il n’est toutefois pas impressionné par la présentation du système multimédia. « [Celui-ci] gagnerait à avoir un peu plus de boutons physiques… et on s’y perd! » Sous une autre note, il aime l’instrumentation numérique de 10,25 pouces.

Photo: Volkswagen

Antoine souligne l’aménagement de l’habitacle qui offre beaucoup de dégagements, une excellente visibilité et une ambiance unique grâce au choix de 30 couleurs d’éclairage.

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet de la Volkswagen Golf R 2022… et dévoile sa gamme de prix!

