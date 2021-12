L'équipe du Guide de l'auto a récemment annoncé les gagnants de ses titres de voiture, VUS et camion de l'année. Au cas où vous l'auriez manqué, on vous a préparé un récapitulatif des gagnants et des modèles finalistes.

Nouvelle voiture de l'année - le modèle gagnant

Dans la catégorie des voitures, c'est le duo Volkswagen Golf GTI/R qui l'a emporté.

Tous les membres de l’équipe qui ont conduit ces véhicules ont été très impressionnés par leurs capacités dynamiques de haut vol ainsi que leurs moteurs énergiques et performants. De belles dispositions qui s’accompagnent d’une polyvalence intéressante pour une utilisation quotidienne.