Une Toyota Corolla 2003 à 5 590 $, est-ce une bonne affaire?

Mon mari et moi sommes à la recherche d’un deuxième véhicule pour la famille. Nous possédons déjà un Toyota Highlander 2014 et nous en sommes satisfaits. Nous sommes en quête d’un véhicule fiable, compact et, surtout, à petit prix. Un concessionnaire de Lachine a en inventaire une Toyota Corolla 2003 qui a parcouru un peu plus de 150 000 kilomètres. Il en demande 5590 $. Est-ce une bonne affaire?

Bonjour Audrey,

Nous n’avons pas la prétention de vous apprendre quoique ce soit en affirmant qu’une pénurie fait rage actuellement dans l’industrie automobile, et ce, autant dans le domaine du neuf que de l’occasion. Par la force des choses, les concessionnaires automobiles doivent actuellement composer avec un inventaire on ne peut plus bas.

Ainsi, au cours des dernières semaines, voire des derniers mois, nous avons observé que certains concessionnaires conservaient sur leur terrain des véhicules qui auraient autrefois été refilés à des grossistes. Il faut savoir que, de manière générale, le département d’occasion des concessionnaires ne conserve que des véhicules récents, sans trop de kilométrage et en bon état. Le reste est vendu à l’encan ou à des grossistes locaux. Ils procèdent ainsi afin de protéger leur réputation et l’image de la marque qu’ils représentent. Or, en raison de la pénurie, les concessionnaires vendent ce qu’ils peuvent. S’ils pouvaient vous vendre des sandwichs au baloney, ils le feraient. C’est ainsi qu’on se retrouve donc avec des concessionnaires qui vendent, carrément, des minounes. N’ayons pas peur des mots.

Bien que nous n’ayons pas sous les yeux le véhicule que vous convoitez, son prix nous apparaît anormalement élevé. En plus, il est légitime d’imaginer que le concessionnaire dont il est question n’a déboursé que quelques centaines de dollars en échange de cette voiture âgée de près de 20 ans. Nous vous invitons à éplucher les sites d’annonces de voitures usagées à vendre. Vous devriez être en mesure, sans trop de difficulté, de mettre la main sur une Corolla de cette génération (dans un état similaire et avec un kilométrage comparable) pour une somme avoisinant la moitié du prix demandé par ce concessionnaire de la métropole. Soit dit en passant, cette génération de la Corolla, est réputée pour sa très grande fiabilité et sa durabilité.

Comme toujours, lorsque vient le temps de se procurer un véhicule d’occasion, nous vous invitons à vous assurer de l’historique de la voiture convoitée de même que de son entretien.