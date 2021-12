Cupra Formentor : une belle surprise

Connue précédemment en Europe comme étant la division sportive de la marque SEAT, Cupra est récemment devenue une marque à part entière sur le marché européen.

Le premier modèle de cette jeune marque est le Cupra Formentor, un VUS au format compact que l'on pourrait comparer au BMW X2 ou au Audi Q3.

Le Guide de l’auto a pu faire l’essai de ce modèle sur les routes de la Finlande. Voici ce que nous en avons pensé.

Un hybride agréable pour la vie de tous les jours

Le Formentor est offert en configuration hybride rechargeable avec un moteur de 1,4 litre turbocompressé, libérant 150 chevaux. Une fois combiné à son moteur électrique, le VUS atteint une puissance de 245 chevaux et un couple de 295 lb-pi. Une motorisation de 2,0 litres est aussi proposée, générant 310 chevaux.

Le modèle à l'essai, soit la version VZ hybride à traction, utilise une batterie de 12,8 kWh, permettant de franchir une distance d’environ 55 kilomètres en mode électrique.

L’accélération est subite, mais on peut sentir que le véhicule manque légèrement d'adhérence dans les courbes. Toutefois, ce problème disparaît si l’on se procure le modèle à traction intégrale. Le Formentor permet une recharge en 3 heures et demie sur une borne de niveau 2 et en 5 heures lorsque branché dans une prise à domicile européenne.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

Un VUS avec du style

Parmi la horde de VUS offerts sur le marché, le Cupra Formentor se démarque de la masse par une allure franchement réussie.

Le Formentor mesure 4,45 m de longueur et l’espace intérieur est suffisant, mais loin d’être spacieux (ce qui n’est d’ailleurs pas le but ici). Le style extérieur comme intérieur est raffiné et est très bien présenté. La qualité d’assemblage des matériaux à l’intérieur est simplement sensationnelle. L’écran se trouvant à l’avant du conducteur mesure 10,2 pouces alors que l’écran de contrôle central est de 12 pouces. Le système d’infodivertissement est très simple et le contrôle des diverses fonctions se fait sans trop de complication.

Photo: Louis-Philippe Blanchette

L’intérieur est franchement stylé, minimaliste et technologique. Le volant a un look véritablement sportif et cherche à nous rappeler que nous ne sommes pas à bord d’une Volkswagen, mais bien de quelque chose de plus excitant.

Mentionnons aussi qu’une autre version du Formentor, soit le Formentor VZ5 (avec 390 chevaux) offre encore plus de caractéristiques sportives, telles que de plus grandes jantes ainsi que quatre sorties d’échappement en diagonale à l’arrière. Les sièges baquets ancrent le conducteur et les passagers fermement, nous rappelant ainsi l’esprit de la marque Cupra.

En mode CUPRA

Chez SEAT, le mode Cupra est l’équivalent du mode Sport +. Une fois qu’il est activé, la suspension devient plus ferme, le véhicule plus bruyant et plus réactif à son environnement.

Pour nous procurer encore plus de sensations, le Formentor amplifie la tonalité du système d’échappement via son système audio. Certains pourraient être déçus par cet aspect, toutefois, dans un monde où l’électrification des véhicules est chose certaine, plusieurs constructeurs tentent de trouver un compromis concernant la sonorité de leurs véhicules. De plus, si le son du système d’échappement est un critère d’achat important, les consommateurs peuvent toujours se procurer la version VZ5, offrant d’ailleurs une expérience fantastique aux audiophiles.

Cupra, viens au Canada!

D’entrée de jeu, le modèle hybride conviendra parfaitement aux personnes recherchant un VUS compact électrifié. Le Formentor nous en offre beaucoup et nous a surpris.

Pour un prix débutant à 44 863 € en Finlande, il est l’un des VUS hybrides les plus intéressants présentement. Ne sautez pas sur le téléphone trop rapidement, il n’est aucunement prévu que les produits de Cupra soient commercialisés au Canada. Cela dit, comme ce véhicule fait partie de la grande famille Volkswagen, peut-être verrons-nous un jour sa technologie adaptée à un modèle nord-américain.

Restez à l'affût puisqu’il ne s’agira pas du dernier véhicule Cupra que nous essaierons!

En vidéo: des VUS européens parfaits pour le Québec!