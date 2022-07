Cupra étudie la possibilité de venir au Canada

Cupra, la nouvelle marque sportive du constructeur espagnol Seat, évolue désormais à part entière au sein du groupe Volkswagen. Bien présente en Europe, mais aussi en Amérique du Sud et même au Mexique, elle s’apprête à démarrer ses activités en Australie plus tard en 2022.

De passage là-bas pour officialiser le tout, le directeur mondial de Cupra, Wayne Griffiths, a laissé entendre que l’Amérique du Nord pourrait être la prochaine étape du plan d’expansion.

« Nous développons aussi certains marchés en dehors de l’Australie [car] nous voulons prouver que nous pouvons devenir une marque mondiale, a-t-il déclaré au site Drive. Pour ça, il faut envisager des marchés comme l’Amérique du Nord, même si c’est juste dans une deuxième phase. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise, mais nous avons commencé à analyser le marché [nord-américain]. »

Photo: Cupra

La gamme actuelle de Cupra se compose des VUS compacts Formentor et Ateca, de la compacte à hayon Leon et d’une voiture électrique appelée Born. Trois autres modèles viendront s’ajouter d’ici le milieu de la décennie, soit les VUS Terramar (à essence et hybride rechargeable) et Tavascan (électrique) ainsi que la sportive à hayon UrbanRebel (électrique), qui sera le plus important projet de Cupra dans les années à venir, selon le vice-président de la recherche et du développement, Werner Tietz.

Le Terramar sera produit en Hongrie dans la même usine que l’Audi Q3 avec lequel il partage sa plateforme et son moteur turbocompressé de 2,0 litres – comme dans la Volkswagen Golf GTI aussi.

Étant donné les liens étroits entre les produits de Cupra et ceux de Volkwagen/Audi, une éventuelle percée en Amérique du Nord risque de se faire principalement par le biais de modèles hybrides et électriques. Mais pour le reste, la marque se distingue déjà amplement par ses designs et son cachets uniques.

« Nous ne cherchons pas à copier qui que ce soit, nous voulons faire quelque chose de nouveau – des voitures sexy qui suscitent des émotions et qui sont amusantes à conduire à l’ère de l’électrification, » a expliqué Griffiths.

Cupra au Canada, une bonne idée? Il y a tant de bolides européens intéressants que nous n’avons pas ici, alors on dit oui!

En vidéo: 10 VUS européens parfaits pour le Québec