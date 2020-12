Est-ce que le VUS Cupra Formentor va venir au Québec?

J'aimerais savoir si le Cupra Formentor va être commercialisé au Québec. Et si ce n'est pas le cas, quel véhicule vendu chez nous pourrait s'en rapprocher?

------------------

Bonjour Simon,

Avant de répondre à votre question, je vais préciser rapidement ce qu'est le Cupra Formentor pour nos lecteurs qui n'en auraient jamais entendu parler. Cupra est la nouvelle marque sportive du constructeur espagnol Seat. Initialement, le mot Cupra désignait les modèles sportifs de la gamme. Il s'agit désormais d'une marque à part entière, à la manière de Polestar chez nous.

Le Formentor est le premier modèle à sortir des usines sous l'appellation Cupra, et c'est évidemment un VUS. Il est basé sur la plateforme MQB Evo, qui est également utilisée, entres autres, par l'Audi A4 et la nouvelle Golf MK8 puisque Seat fait partie du groupe Volkswagen.

Photo: Cupra

Pour répondre à votre question, il n'est pas prévu que Seat ou Cupra soient implantés en Amérique du Nord à court terme. Et même à long terme, Volkswagen n'a pas vraiment intérêt à importer des produits qui viendraient concurrencer ses propres véhicules au Canada.

Plus bas qu'un VUS classique, le Formentor est à mi-chemin entre une berline et un VUS, un crossover comme on les appelle en Europe. Il n'a pas vraiment de concurrent direct ici au Québec, mais les modèles qui s'en rapprochent le plus sont des VUS sous-compacts de luxe comme le Audi Q3 ou le BMW X2. S'il est importé chez nous un jour, le Volkswagen Tiguan R pourrait proposer une approche similaire, bien qu'il soit plus volumineux qu'un Formentor.

