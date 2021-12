Bremach 4x4 : les VUS russes débarquent en Amérique

Combien de gens sur ce continent s’ennuient vraiment des véhicules russes? L’attrait des VUS est-il devenu fort au point de nous faire oublier l’époque des Lada? On pourrait le croire.

Présenté au Salon de l’auto de Los Angeles le mois dernier, le nouveau Bremach 4x4 2022 est un VUS importé de Russie, où il est connu sous le nom de UAZ Patriot. L’entreprise italo-américaine Bremach, qui possède un siège social en Californie, affirme même qu’il a été adapté spécialement et homologué pour le marché américain.

Dans les 24 heures qui ont suivi son apparition publique, des consommateurs de partout aux États-Unis auraient fait un dépôt pour réserver un exemplaire, totalisant 3,8 millions $US en commandes, selon Bremach. Le prix abordable de ce VUS intermédiaire y est pour quelque chose : 26 405 $US.

Photo: Bremach

Le design n’a rien d’original ni d’inspirant. À propos, ne vous fiez pas au nom « Taos » qui figure sur la hayon : il sera supprimé étant donné que Volkswagen commercialise déjà un modèle appelé Taos en Amérique du Nord.

L’équipement de série comprend des feux de jour à DEL, des roues de 18 pouces en alliage, un écran multimédia de sept pouces, un système audio à six haut-parleurs et des sièges chauffants. Il est possible d’ajouter un ensemble conçu pour la conduite hors route, comprenant des roues de 17 pouces sur des pneus tout-terrain Goodyear et des crochets de remorquage.

Le Bremach 4x4 est alimenté par un moteur à quatre cylindres de 2,7 litres jumelé à une boîte automatique à six rapports. Sa très modeste puissance de 150 chevaux est, comme le nom l’indique, transmise aux quatre roues. La meilleure chose là-dedans est sans doute la garantie de 10 ans ou 120 000 milles (190 000 kilomètres) sur le groupe motopropulseur.

Photo: Bremach

Reste à voir s’il y aura un réel engouement pour ce VUS russe aux États-Unis. Si oui, ça voudrait dire que les consommateurs recherchent des modèles neufs plus abordables, peu importe leur origine. Les autres compagnies automobiles voudront peut-être essayer d’ajuster leur tir.

En passant, Bremach compte élargir la gamme dans le futur avec une camionnette et des véhicules commerciaux.

