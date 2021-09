Devrais-je changer mon Kia Sorento 2019 pour un modèle 2021?

Kia Sorento 2021 : on s'attendait à mieux

Lors du dévoilement du Kia Sorento 2021 , son design beaucoup plus affirmé était sans conteste le point le plus marquant. Alors que son prédécesseur mettait en avant des lignes douces et arrondies, le nouveau venu lui oppose des traits plus droits et un regard perçant. Esthétiquement, la transformation est …