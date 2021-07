Les jours sont comptés pour la Volkswagen Arteon

Après la Golf en version régulière et la Passat , une autre voiture de Volkswagen s’apprête à nous quitter. L’ Arteon , une grande berline aux allures de coupé, ne sera pas de retour non plus lorsque la génération actuelle prendra fin, vraisemblablement en 2023. La nouvelle a été rapportée …