Volkswagen Arteon 2021 : un lifting et une nouvelle interface

La Volkswagen Arteon se paye un lifting, un habitacle d’inspiration Audi, ainsi qu’une nouvelle interface pour l’année-modèle 2021, alors que la plus stylée des berlines de la marque allemande poursuit sa route sans subir de changements sur le plan technique.

À l’heure actuelle, les ventes de berlines régressent sur le marché nord-américain, où les VUS de toutes tailles font la loi. D’ailleurs, la direction américaine de Volkswagen entrevoit que les VUS se vendront à un volume de 2,9 millions d’unités d’ici 2028, tandis que la part de marché des berlines devrait chuter de 30%.

Malgré cela, le marché des berlines devrait se situer aux alentours d’un million d’exemplaires, et c’est pourquoi Volkswagen persiste et signe avec l’Arteon, d’autant plus qu’il existe de moins en moins de modèles de berlines sur le marché. À ce sujet, la concurrence directe de l’Arteon s’appelle Kia Stinger, Infiniti Q50, Nissan Maxima et Acura TLX, selon les responsables de la mise en marché de Volkswagen en Amérique du Nord.

Réglons tout de suite le dossier de la berline Arteon à motorisation hybride, de l’Arteon R et, surtout, de l’Arteon de style Shooting Brake développée pour l’Europe où les familiales ont encore la cote. Aucune ne sera commercialisée en Amérique du Nord. Voilà qui représente une cruelle et amère déception pour les amateurs de ce type de configuration, Volkswagen justifiant cette absence sur notre marché par des coûts d’homologation trop élevés compte tenu du faible volume de ventes espéré pour l’Arteon Shooting Brake. Dommage, parce que cette dernière est encore plus stylée que la berline aux allures de coupé…

Photo: VW AG

Une seule variante, pleinement équipée

Au Canada, l’Arteon sera offerte en une seule variante, laquelle comprend l’ensemble R-Line qui est optionnel aux États-Unis, l’acheteur n’ayant qu’à choisir parmi sept couleurs de carrosserie, dont les trois nouvelles que sont Oryx White, Kings Red et Lapiz Blue.

Bref, le Canada a droit à une seule Arteon, soit la plus équipée et la plus jolie, l’ensemble R-Line comprenant une bande lumineuse DEL intégrée à la calandre et reliant les blocs optiques ainsi que des prises d’air surdimensionnées, dont celles en forme de « C » près des roues avant. À l’arrière apparaît le nouveau design du logo Volkswagen surplombant le nom « Arteon » affixé au couvercle du hayon.

Les dimensions de la voiture demeurent identiques à celles du modèle précédent, avec un empattement long de 2,84 mètres, rien de moins. Cela permet à l’Arteon de fournir un excellent dégagement pour les jambes des passagers arrière, de même qu’un volume de chargement de 563 litres avec tous les sièges en place et de 1 557 litres avec les dossiers arrière repliés. Soulignons au passage que la longueur de l’espace de chargement atteint 2,1 mètres, soit assez pour s’y étendre et faire une sieste…

Photo: VW AG

Un intérieur inspiration Audi

Du côté de l’habitacle, on remarque immédiatement que le souci du détail est plus évident qu’avec le modèle antérieur, la qualité des matériaux ayant progressé, alors que l’éclairage d’ambiance offre un choix de 30 couleurs.

Aussi, la nouvelle Arteon fait la part belle au numérique. L’écran en couleurs remplaçant le bloc d’instruments est toujours au rendez-vous, mais le système de télématique est le nouveau dispositif MIB 3 de Volkswagen avec écran de 8 pouces à réponse haptique affichant des tuiles permettant d’accéder aux diverses fonctionnalités, alors que la connexion avec Apple Car Play et Android Auto se fait sans fil.

Pour les modèles nord-américains, Volkswagen ajoute un bouton de contrôle du volume et de la syntonisation, lesquels sont absents sur les photos présentées dans ce reportage, montrant l’écran des modèles européens où le contrôle de la chaîne audio se fait au moyen de touches numériques. Puisqu’il en est question, précisons que la chaîne audio provient de Harman/Kardon, et qu’elle est d’une puissance de 700 watts alimentant 12 haut-parleurs.

Photo: VW AG

Statu quo sur le plan technique

Pour le Canada, la motorisation demeure inchangée, le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres reprenant du service avec ses 268 chevaux et ses 258 livres-pied de couple, tout comme la boîte Tip Tronic à huit rapports et le rouage intégral 4Motion. Bref, le statu quo.

Idem pour les liaisons au sol et le reste des composantes affectant la dynamique et le confort. Précisons que les seules jantes en alliage disponibles pour le Canada sont de 20 pouces, alors que les Arteon vendues aux États-Unis offrent un choix de jantes de 18, 19 et 20 pouces pour les variantes SE, SEL et SEL Premium respectivement.

La Volkswagen Arteon 2021 sera disponible en concessions au Canada vers la fin de 2020, et son prix ne sera fixé que peu avant cette date. Le modèle 2020 est offert à partir de 47 995 $.

