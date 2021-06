En vidéo : 10 modèles dont le design ne fait pas l’unanimité

Le design automobile : un art trop peu connu

On dit que l’art est partout, et ce n’est certainement pas l’automobile qui fait exception à cette règle! Année après année, les constructeurs automobiles dépensent des fortunes afin de rendre leurs véhicules plus attrayants, plus désirables aux yeux des consommateurs. C’est vrai pour les marques de luxe, mais ça l’est …