En vidéo : Dodge Challenger GT, le Muscle Car qui aime l’hiver

Ram lance sa camionnette la plus écoénergétique de son histoire

Les moteurs diesels sont presque complètement disparu du marché nord-américain, sauf dans le segment des camionnettes. Et pour cause : leur couple prodigieux, leurs capacités de travail remarquables et leur faible économie de carburant les rendent intéressants pour les entrepreneurs. Sur ce dernier point, le Ram 1500 EcoDiesel 2021 sera …