Dodge ramène la peinture dorée de la Challenger

La palette de couleurs de la Dodge Challenger est déjà très complète, mais question de faire encore plus plaisir aux amateurs, la marque a décidé de ramener l’option « Gold Rush » pour 2021. Celle-ci avait d’abord été offerte avec l’édition limitée 50e anniversaire de la Challenger 2020.

Ainsi, les acheteurs qui se tournent vers une Challenger Scat Pack, Scat Pack 392, SRT Hellcat ou SRT Hellcat Redeye pourront choisir l’éclatante peinture jaune doré. Dans le cas des deux dernières, un capot, un toit et un couvercle de coffre au fini noir satiné s'ajoutent automatiquement.

En plus de Gold Rush, diverses couleurs inspirées du passé de Dodge sont disponibles, comme Bleu glacial, Hellraisin, Bâton de cannelle, Rouge écarlate, Vert F8 et Orange brûlé.

Photo: FCA

Parmi les autres options de la Dodge Challenger 2021, mentionnons l’ensemble Widebody des versions R/T Scat Pack Shaker et Scat Pack 392. Des jantes de 20 pouces sont maintenant incluses de série sur la GT à rouage intégral, mais on peut les avoir aussi sur la SXT à rouage intégral. Enfin, les versions SRT Hellcat et SRT Hellcat Redeye portent l’inscription « SRT » sur leurs étriers de freins Brembo.

N’oublions pas non plus l’arrivée de la nouvelle Challenger Super Stock, une bombe 807 chevaux qui accélère de 0 à 96 km/h en 3,25 secondes et franchit le quart de mille en 10,5 secondes. Elle est presque aussi puissante que la fameuse SRT Demon et adopte tout comme cette dernière des pneus Nitto NT05R hyper mordants d’une largeur de 315 millimètres.

Les commandes pour la Dodge Challenger 2021 sont déjà acceptées et les livraisons débuteront tôt l’an prochain.

En vidéo : Admirez la Dodge Challenger SRT Super Stock 2021