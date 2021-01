Meilleurs achats 2021 du Guide de l’auto : Subaru Outback

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses meilleurs achats dans toutes les catégories de véhicules.

Parmi eux, nous avons divisé les VUS intermédiaires dans deux catégories distinctes : les modèles à deux et à trois rangées de sièges. Les utilitaires sport dont il est question ici sont les versions à 5 places. Des modèles dont les ventes demeurent soutenues au fil des années, ce qui prouve que leur popularité ne se dément pas.

Le classement

Sur la première marche du podium, on retrouve un VUS qui n’en est pas vraiment un : la Subaru Outback. Dérivée de la berline Legacy mais surélevée et dotée d’éléments plus typés hors route, l’Outback connaît un engouement beaucoup plus important de la part des acheteurs. En effet, il se vend environ une Legacy pour sept Outback au Québec!

Dotée d’une conduite beaucoup plus engageante qu’un VUS équivalent, l’Outback met en avant le plaisir de conduite sans sacrifier l’espace disponible. En effet son coffre à bagages demeure suffisamment grand pour accueillir un grand nombre de de bagages, d'autant plus que le grand hayon facilite le chargement.

Si les performances sont correctes avec le 4-cylindres de 2,5 litres, le bloc optionnel 2,4 litres turbocompressé améliore sensiblement les accélérations et les reprises. En revanche, l’excellent 6-cylindres atmosphérique de 3,6 litres n’est malheureusement plus disponible.

Photo: Subaru

La deuxième position est occupée par le Honda Passport. Dérivant étroitement du Pilot à trois rangées de sièges, le Passport possède un comportement dynamique similaire. Son moteur V6 de 3,5 litres, puissant et rageur dans les tours est assurément un point fort, tout comme l’espace intérieur et la tenue de route, qui fait partie des meilleurs véhicules du segment.

Photo: Marc-André Gauthier

Enfin, on retrouve le Ford Edge à la troisième place. Un peu vieillissant, le VUS signé Ford propose tout de même deux motorisations différentes et un habitacle spacieux. Mais sa valeur de revente plus faible que le Passport et l’Outback, ainsi qu’une moins bonne fiabilité prévue ne lui ont pas permis de viser plus haut dans le classement.

Photo: Ford

Pour consulter la liste des meilleurs achats du Guide de l'auto 2021 dans toutes les catégories, c'est par ici!

En vidéo : notre essai de la Subaru Outback