Subaru BRZ 2022 : on connaît la date du dévoilement

Après avoir annoncé son arrivée cet automne dans une récente publication sur Twitter, Subaru confirme maintenant que sa toute nouvelle BRZ 2022 de deuxième génération sera dévoilée le 18 novembre à 9h HNE. C’est dans moins de deux semaines!

Par voie de communiqué, le constructeur japonais dit de nous préparer à « plus de sensations, plus de plaisir à propulsion et plus de tout ce que les vrais conducteurs aiment à propos de la BRZ. » Si vous attendiez un rouage intégral comme les autres modèles de Subaru, oubliez ça.

Save the screenshots. We did the work for you. Now watch the full video at https://t.co/eHldHNemEv. pic.twitter.com/4MMPVTgfE0 — Subaru (@subaru_usa) November 4, 2020

Entièrement redessiné, le petit coupé sport effectuait jusqu’à tout dernièrement des essais en piste. Selon des images prises par des photographes espions, il semble que la silhouette ne changera pas de façon radicale. L’habitacle, lui, devrait être plus moderne et plus raffiné.

Sur le plan technique, la Subaru BRZ 2022 est censée reposer sur la nouvelle plateforme TNGA de Toyota. Ce qu’on a surtout hâte de voir, par contre, c’est si le moteur turbocompressé de 2,4 litres monté dans les Subaru Ascent, Outback et Legacy se retrouvera sous le capot, comme le laissent croire des rumeurs persistantes. Rappelons que l’actuel moteur atmosphérique est limité à 205 chevaux.

Revenez-nous le 18 novembre pour tout savoir et tout voir de la Subaru BRZ 2022!

