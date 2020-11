Un bon conseil : faites tester votre batterie d’auto avant l’hiver

Aurons-nous un hiver aussi hâtif que l’année dernière, avec de la neige en grande quantité et des températures anormalement froides dès novembre? L’avenir nous le dira, mais pour ne pas être pris au dépourvu, mieux vaut ne pas tarder à changer ses pneus, à s’occuper de l’entretien automnal et à bien préparer son véhicule pour les rudes mois qui s’en viennent.

On le répète chaque année : la batterie est l’un des éléments que vous ne devez surtout pas négliger avant l’hiver et il est important de la tester. C’est encore plus vrai en 2020.

Pourquoi? Parce que le confinement, le télétravail et les changements dans les habitudes de déplacement des gens depuis le début de la pandémie ont fragilisé les batteries, selon CAA-Québec, qui rappelle que lorsqu’on ne roule pas, ou très peu, la batterie d’une voiture se dégrade lentement et n’a pas le temps de récupérer.

« La batterie d’une auto est une petite bête sournoise : elle se dégrade l’été pendant qu’il fait chaud, mais ne montre aucun signe de faiblesse tant que sa puissance n’est pas trop sollicitée. Jusqu’au premier matin froid… où elle refuse soudainement de collaborer », explique l’organisme.

À propos, la demande pour le service Assistance batterie de CAA-Québec a plus que doublé en mai 2020 (+137,7%) par rapport au même mois l’année précédente. L’augmentation est de 30% sur un an, calculée à la fin septembre.

En plus du kilométrage très réduit, l’été particulièrement chaud que nous avons connu a durement affecté les batteries. Vous vous rappelez ces canicules en juin et juillet? Pour être certain que la vôtre se trouve en bon état, prenez rendez-vous dans un garage pour la faire tester (idéalement en même temps que la pose de pneus d’hiver ou un entretien de routine) ou bien faites-le vous-même. Un diagnostic de batterie ne prend que quelques minutes.

En terminant, sachez qu’il existe quelques trucs pour ménager votre batterie d’auto, peu importe la saison. Par exemple, évitez les trajets courts et rassemblez vos courses en une seule sortie. Privilégiez l’huile synthétique pour le moteur (si le fabricant du véhicule l’autorise) et utilisez un chauffe-moteur par temps froid. Finalement, n’essayez pas de démarrer le moteur pendant plus de 10 secondes et attendez au moins 30 secondes entre chaque tentative.

En vidéo : Antoine Joubert vous aide à préparer votre auto pour l'hiver