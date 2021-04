Quelle est la durée de vie normale d'une batterie?

J'ai une Hyundai Accent 2008 achetée neuve et j'ai encore ma batterie d'origine. Est-ce que je m'approche du record du monde de la durée d'une batterie automobile? Généralement, jusqu'à combien d'année une batterie automobile peut-elle durer?

Bonjour Alain,

Une batterie d'origine âgée de 12 ans dans un pays au climat rigoureux comme le Québec, si vous n'avez pas le record du monde vous n'en êtes probablement pas loin! Personnellement, j'ai déjà conservé une batterie 9 ans, mais c'était en Europe, où l'hiver est beaucoup plus doux qu'ici.

Habituellement, la durée de vie moyenne d'une batterie s'élève à environ 5 ans, même si beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte. En effet, une voiture qui dort à l'intérieur en hiver, qui possède un circuit de charge en bon état et qui parcourt des longs trajets plutot que des remédarrages incessants va généralement conserver la même batterie plus longtemps.

Il est difficile de savoir quand votre batterie va cesser de fonctionner, mais en sachant qu'elle est âgée de 12 ans, cela pourrait arriver à tout moment. Il peut aussi arriver que la batterie fonctionne encore le matin et refuse de démarrer le soir.

Si cela vous inquiète, vous pouvez contrôler sa tension à l'aide d'un multimètre. Lorsque le moteur est éteint et que le contact est coupé, il faut que la valeur soit comprise entre 12,3 et 12,6 volts. Avec le moteur allumé, le circuit de charge doit faire monter le voltage, entre 13 et 15 volts environ. Moins de 13 volts, le circuit de charge de la voiture ne fait pas bien son travail, plus de 15 volts, le régulateur de tension ne fonctionne pas adéquatement et risque d'abîmer la batterie.

