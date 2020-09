Pneus d'hiver : c'est déjà le temps d'y penser!

Les feuilles tombent, signe que l’automne est bien arrivé… et que les premiers flocons ne sont pas tellement loin non plus! Avec-vous besoin de nouveaux pneus d’hiver? Devez-vous les faire installer dans un atelier? C’est déjà le temps d’y penser!

D’ailleurs, CAA-Québec vient de lancer pour une deuxième année la Semaine nationale de prise de rendez-vous pour les pneus d’hiver (28 septembre au 4 octobre).

Déjà que la date limite pour chausser les pneus d’hiver est devancée au 1er décembre depuis l’an dernier, une pression supplémentaire s’ajoute cette année avec la COVID-19. La présence de la main-d’œuvre dans les garages et la disponibilité des pneus chez les détaillants pourraient poser problème.

En effet, si les effectifs sont réduits pour changer les pneus, obtenir un rendez-vous sera plus difficile. D’autre part, avec tous les automobilistes qui ont gardé leurs pneus d’hiver pendant l’été en raison du confinement et les snowbirds qui risquent de demeurer au Québec, un plus grand nombre de gens vont devoir remplacer et/ou installer des pneus sur leur véhicule en vue de la saison froide.

« Pour qu’un maximum d’automobilistes parviennent à faire poser leurs pneus d’hiver… avant l’hiver, il faut donner une petite chance aux garages et commencer la saison de changement de pneus en octobre, voire septembre », rappelle CAA-Québec.

Mais courez-vous le risque d’user vos pneus d’hiver prématurément en les installant aussi tôt? Non. Les canicules estivales sont loin derrière et dès que les températures moyennes descendent sous les 7 degrés Celsius, c’est le temps de changer de semelles.

L’essentiel en ce moment, c’est de prendre rendez-vous, même si c’est pour plus tard en saison. Mieux vaut prévenir que de se retrouver coincé à la dernière minute, avec des options limitées par surcroît.

Entre-temps, faites le test du 25 cents pour déterminer si vos pneus d’hiver resteront sécuritaires jusqu’au printemps. Si les blocs de caoutchouc ne cachent plus le bout du museau du caribou, c’est que la bande de roulement a moins de 6/32e de pouce d’épaisseur et que les pneus sont à changer.

En vidéo : ce qu'il faut savoir sur les pictogrammes de pneus d’hiver