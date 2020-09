En vidéo : le Dodge Durango, un bon véhicule pour la famille?

Jean-François, un lecteur du Guide de l’auto, est à la recherche d’un véhicule capable de trimballer sa famille de six personnes et une roulotte de 5000 livres.

Intéressé par un Dodge Durango d’occasion, il se demande s’il devrait opter pour une version à moteur V8 HEMI ou s’il devrait plutôt se tourner vers une variante à moteur V6, quitte à réduire la taille de sa roulotte.

Au cours de cette capsule En Studio, Antoine Joubert et Daniel Melançon se penchent sur les contraintes de Jean-François et tentent de le diriger vers le meilleur choix possible. Le Durango est-il réellement la meilleure option?

À voir aussi: les premières images du Dodge Durango Hellcat 2021