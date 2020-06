En vidéo : 10 modèles avec une longue liste de rappels

Il y a plusieurs façons d’évaluer la qualité et la fiabilité des véhicules. Les rappels émis par les constructeurs en font partie.

Vous ne voulez pas passer trop de temps au garage? Nous avons fouillé la base de données de Transports Canada et relevé 10 modèles actuels ou récents dont vous devriez vous méfier…

À noter que nous avons essayé de nous limiter à un seul véhicule par marque afin de tracer un portrait plus large. Comprenez aussi que plus un modèle est âgé, plus il est susceptible d’être touché par des rappels.