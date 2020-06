Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Audi A5 Cabriolet

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec les décapotables de luxe. Encore une fois, les Allemandes font la loi!

L’Audi A5 Cabriolet (PDSF à partir de 65 200 $) continue de présenter un design extérieur ultra moderne et sophistiqué ainsi qu’une finition intérieure soignée. Sans compter les places arrière étonnamment spacieuses pour une décapotable.

Son toit souple à commande électrique bien insonorisé rend l’habitacle silencieux. On peut l’abaisser ou le remonter en une quinzaine de secondes même lorsque la voiture roule jusqu’à une vitesse de 50 km/h. Les sièges avant ventilés rendent les balades sous le chaud soleil encore plus agréables, tandis que le chauffe-nuque en option les prolonge jusqu’à tard le soir ou dans la saison.

Photo: Audi

À propos, l’Audi A5 Cabriolet se moque des conditions routières et météo avec son rouage intégral quattro inclus de série, tant dans la version de base (248 chevaux) avec boîte à double embrayage à sept rapports que dans la sportive S5 Cabriolet (349 chevaux) munie d’une automatique à huit rapports. Cette dernière réduit le temps d’accélération de 0 à 100 km/h de six à cinq secondes.

La deuxième position de la catégorie des décapotables de luxe revient à la Mercedes-Benz Classe C Cabriolet (PDSF à partir de 58 200 $). Celle-ci propose une savante combinaison de luxe, de style et de raffinement ainsi qu’une foule de motorisations, allant de la C 300 4MATIC de 255 chevaux jusqu’à la redoutable AMG C 63 S de 503 chevaux.

Le podium se termine avec sa grande sœur, la Mercedes-Benz Classe E Cabriolet (PDSF à partir de 83 000 $). Naturellement, elle offre un peu plus d’espace et de commodités que la Classe C. Deux versions figurent au menu, produisant 362 et 429 chevaux. La seconde bénéficie du système hybride léger EQ Boost et atteint 100 km/h en 4,6 secondes.

Pointage du Guide de l’auto 2020

Audi A5 Cabriolet – 86% Mercedes-Benz Classe C Cabriolet – 84% Mercedes-Benz Classe E Cabriolet – 82%

