Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Audi A4 et A5

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec la catégorie des compactes de luxe, où une surprenante Asiatique réussit à s’illustrer parmi les gros ténors allemands.

Encore une fois cette année, le titre du Meilleur achat revient ex aequo aux Audi A4 (PDSF à partir de 46 200 $) et Audi A5 (PDSF à partir de 50 100 $). La différence, c’est qu’elles bénéficient d’une importante révision pour 2020.

En effet, la berline A4 affiche maintenant un look plus athlétique afin de ressembler davantage à ses grandes sœurs. On le voit par la calandre, les flancs et les feux arrière retravaillés. Naturellement, les retouches se transposent sur les variantes S4 et allroad. À l’intérieur, la qualité d’assemblage et de finition demeure au top. La plus grande nouveauté est l’écran tactile de 10,1 pouces assorti de la commande vocale (la fameuse molette sur la console a été éliminée). Sous le capot, il n’y a aucun changement majeur à signaler, ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle.

Photo: Tobias Sagmeister

Du côté de la A5, avec trois groupes motopropulseurs dont la puissance varie de 248 à 444 chevaux, ainsi que des formats coupé, cabriolet et Sportback (à hayon), Audi propose beaucoup de choix attrayants aux acheteurs. Tout comme sur la A4, le rouage intégral quattro est inclus de série et l’habitacle continue de faire honneur à la réputation de la marque.

La deuxième place appartient à la BMW Série 3 (PDSF à partir de 49 100 $). Un an après sa refonte complète, elle impressionne par sa conduite inspirée sur route et en piste, en particulier la version M340i de 382 chevaux. Le moteur de 255 chevaux de la version de base 330i s’avère souple et efficace. Et malgré toute sa sportivité, la Série 3 se montre douce et silencieuse sur l’autoroute.

La dernière marche du podium dans le segment des voitures compactes de luxe est occupée non pas par une autre Allemande, mais plutôt par une Coréenne, en l’occurrence la Genesis G70 (PDSF à partir de 42 000 $). Introduite l’an dernier, elle s’impose déjà par son caractère sportif, son rouage intégral de série, son habitacle luxueux et sa généreuse liste d’équipements pour le prix demandé. Sous le capot se trouve un quatre cylindres turbo ou un V6 biturbo de 3,3 litres produisant 365 chevaux.

Pointage du Guide de l’auto 2020