Rolls-Royce Cullinan Black Badge : la misère des riches

Le Rolls-Royce Cullinan, avec un prix de base qui dépasse les 400 000 $, est un véhicule inaccessible pour la grande majorité d’entre nous. Mais pour d’autres, ce n’est pas encore assez.

Constatant que certains jeunes très fortunés s’amusaient à modifier leur Rolls-Royce, le mythique constructeur anglais a développé une variante Black Badge de son Cullinan, visant un auditoire un peu moins ancré dans les traditions.

Avec le Cullinan Black Badge, on a droit à encore plus de style et de luxe. La plupart des pièces chromées de la carrosserie sont noircies, incluant le fameux « Spirit of Ecstasy », l’emblème de Rolls-Royce depuis plus de 100 ans.

Rolls-Royce offre aussi la possibilité d’agencer les couleurs de la carrosserie avec celles de l’habitacle et même de choisir des tons assez osés merci, comme vous pourrez le constater dans cet aperçu vidéo :

Encore plus de puissance

Sous le capot, le Black Badge fait appel à la même mécanique que le Cullinan « régulier», mais on a droit à une légère hausse de puissance. Le gigantesque moteur V12 de 6,75 litres passe de 563 à 600 chevaux, une hausse de 37 chevaux. Le couple est aussi amélioré pour l’édition Black Badge, passant de 627 à 663 livres-pied.

Rolls-Royce affirme également avoir ajusté les paramètres de la suspension et de la transmission afin d’offrir un comportement plus dynamique. D’ailleurs, sachez que le Cullinan Black Badge peut passer de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. Pas mal, pour un VUS de 6000 livres!

Pour le reste, le Black Badge continue d’offrir toutes les fantaisies que les autres variantes du Cullinan. Mentionnons les portières arrière à ouverture inversée, le ciel étoilé au plafond et même de petits bancs d’appoint rétractables dans le coffre.

Combien pour cette version Black Badge du Cullinan? Le constructeur en demande un extra de 50 000 $, rien de moins! Comptez donc grosso modo au moins un demi-million de dollar pour avoir la chance de vous pavaner dans un tel véhicule.

Même dans le monde des véhicules de luxe, Rolls-Royce continue de se démaquer par son opulence!