Meilleurs achats 2020 du Guide de l’auto : Audi Q5

Comme à chaque année, le Guide de l’auto publie ses Meilleurs achats dans une multitude de catégories de véhicules. Nous poursuivons aujourd’hui notre revue des gagnants de 2020 avec les VUS compacts de luxe, un créneau pour lequel le classement que nous avons établi l’an dernier reste parfaitement identique.

En effet, le titre du Meilleur achat revient encore une fois à l’Audi Q5 (PDSF à partir de 46 300 $). Nous continuons d’aimer son haut niveau de raffinement, son moteur turbocompressé de 248 chevaux qui fait preuve de souplesse et de frugalité, son rouage intégral quattro fort habile ainsi que son très bon comportement routier. Et comme toujours, la finition soignée de son habitacle est une tradition à laquelle Audi nous a habitués depuis plusieurs années.

La version SQ5 possède toutes ces qualités, mais dans un ensemble plus sportif et drôlement amusant à conduire. Elle est équipée d’un V6 turbocompressé de 349 chevaux, d’un rouage quattro à prise constante et, en option, d’une suspension pneumatique qui allie confort et tenue de route dynamique.

Photo: Audi AG

N’oublions pas l’ajout pour 2020 du Q5 TFSI e, un modèle hybride rechargeable doté d’une puissance totale de 362 chevaux et d’une autonomie en mode électrique d’environ 32 kilomètres. Les roues, les pare-chocs, la calandre et les emblèmes uniques lui permettent aussi de sortir du lot.

En deuxième place dans le segment des VUS compacts de luxe, on retrouve l’Acura RDX (PDSF à partir de 43 990 $). Redessiné il y a un an, le RDX mise sur un caractère plus dynamique et des technologies de pointe pour se démarquer. Son quatre cylindres turbo de 2,0 litres, développant 272 chevaux, et son rouage intégral SH-AWD procurent de belles performances, alors que son habitacle marie luxe, confort et polyvalence.

Finalement, pour ce qui est de la troisième position, elle est toujours occupée par le Porsche Macan (PDSF à partir de 56 100 $). Ce sportif VUS allemand étonne par un comportement routier digne des voitures de la marque, en plus d’être assemblé avec rigueur et de revendiquer une assez bonne fiabilité. En 2020, il est disponible en quatre versions dont la puissance varie de 248 à 434 chevaux.

